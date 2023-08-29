https://sputniknews.com.tr/20230829/macaristan-disisleri-bakani-ab-yaptirimlar-ve-ukraynaya-silah-yardimi-yuzunden-zayifliyor-1075025268.html
Macaristan Dışişleri Bakanı: AB, yaptırımlar ve Ukrayna’ya silah yardımı yüzünden zayıflıyor
Macaristan Dışişleri Bakanı: AB, yaptırımlar ve Ukrayna’ya silah yardımı yüzünden zayıflıyor
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği’nin yaptırımlar ve Ukrayna’ya silah sevkiyatı nedeniyle sürekli zayıfladığını belirtti. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T18:39+0300
2023-08-29T18:39+0300
2023-08-29T18:39+0300
macaristan
dünya
ab
ukrayna krizi
ukrayna
yaptırım
avrupa
peter szijjarto
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği’nin (AB) kötü formda olduğunu ve yaptırımlar, Ukrayna’ya silah sevkiyatı ve enerji meselesinin siyasallaştırılması nedeniyle zayıfladığını ifade etti.Szijjarto, sosyal medya paylaşımında, “Asıl soru şu, AB nasıl bir formda? Cevabı, en azından dürüst bir cevabı, ne yazık ki çok kötü durumda. AB sürekli gücünü kaybediyor ve güvenlik, ekonomi ve enerji tedariki alanında her zamankinden daha kötü durumda” diye yazdı.AB’nin son bir buçuk yılda kıtada barışı sağlama gücünde olmadığını, çünkü bunu Ukrayna’ya silah sevkiyatıyla yapmanın mümkün olmadığını yazan Szijjarto, AB’nin dünya ekonomisinde ikinci sırayı Çin’e kaptırdığını, çünkü yaptırımlarla Avrupa’nın rekabet gücünü kısıtladığını, enerji fiyatlarının tavan yaptığını kaydetti. Macar diplomat, “Enerji güvenliğini ideolojik bir meseleye indirgeyenlerin başına gelen de bu olur” diye vurguladı.Szijjarto, “Brüksel’de değişim zamanı geldi! Avrupa Parlamentosu seçimlerini bekliyoruz!” diye ekledi.
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macaristan, ab, ukrayna krizi, ukrayna, yaptırım, avrupa, peter szijjarto
macaristan, ab, ukrayna krizi, ukrayna, yaptırım, avrupa, peter szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı: AB, yaptırımlar ve Ukrayna’ya silah yardımı yüzünden zayıflıyor
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği’nin yaptırımlar ve Ukrayna’ya silah sevkiyatı nedeniyle sürekli zayıfladığını belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği’nin (AB) kötü formda olduğunu ve yaptırımlar, Ukrayna’ya silah sevkiyatı ve enerji meselesinin siyasallaştırılması nedeniyle zayıfladığını ifade etti.
Szijjarto, sosyal medya paylaşımında, “Asıl soru şu, AB nasıl bir formda? Cevabı, en azından dürüst bir cevabı, ne yazık ki çok kötü durumda. AB sürekli gücünü kaybediyor ve güvenlik, ekonomi ve enerji tedariki alanında her zamankinden daha kötü durumda” diye yazdı.
AB’nin son bir buçuk yılda kıtada barışı sağlama gücünde olmadığını, çünkü bunu Ukrayna’ya silah sevkiyatıyla yapmanın mümkün olmadığını yazan Szijjarto, AB’nin dünya ekonomisinde ikinci sırayı Çin’e kaptırdığını, çünkü yaptırımlarla Avrupa’nın rekabet gücünü kısıtladığını, enerji fiyatlarının tavan yaptığını kaydetti. Macar diplomat, “Enerji güvenliğini ideolojik bir meseleye indirgeyenlerin başına gelen de bu olur” diye vurguladı.
Szijjarto, “Brüksel’de değişim zamanı geldi! Avrupa Parlamentosu seçimlerini bekliyoruz!” diye ekledi.