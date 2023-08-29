https://sputniknews.com.tr/20230829/kyk-yurt-basvurusu-ne-zaman-1075009970.html
KYK yurt başvurusu ne zaman?
KYK yurt başvurusu ne zaman?
KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu), Türkiye'de yükseköğrenim gören öğrencilerinin bir bölümünün barınma ihtiyacını karşılamak için yurt başvurusu alıyor. Başvuru... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T09:23+0300
2023-08-29T09:23+0300
2023-08-29T09:39+0300
türkiye
öğrenci
öğrenci yurdu
yurt
kyk
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
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Barınma ihtiyacı karşılanarak öğrencilere üniversite yaşamını daha rahat ve verimli bir şekilde sürdürebilme imkanı sunan KYK yurtları için başvuru henüz başlamadı ancak geçmiş dönemlerde açılan başvurular ipucu veriyor.Bu hafta başlaması bekleniyorKYK yurt başvuruları için tarihler henüz belli olmadı ancak geçtiğimiz üniversite kayıtlarının devam ettiği dönemde 24 Ağustos 2022 günü başlamıştı. Bu yıl da yine üniversite kayıtları 28 Ağustos’ta başlayacağı için Ağustos son haftası içerisinde KYK yurt başvurusunun başlaması bekleniyor.KYK başvurusu nasıl yapılacak?Yeni eğitim öğrenim yılı öncesinde yurt sorunun çözüme kavuşturmak isteyen öğrenciler KYK yurt başvurusunu e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.Üniversite kayıt tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile Türkiye'de eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.– e Devlet Kapısı’na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Yurt Başvurusu” yazın. (Direkt linki aşağıda bulabilirsiniz.)– Açılan ekranda yurt başvurunuzu görüntüleyebilirsiniz.
https://sputniknews.com.tr/20230213/ogrenciler-yurtlari-bosaltmaya-basladi-1066960161.html
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kyk yurt başvurusu ne zaman?,kyk yurt başvurusu ne zaman,kyk yurt başvuru
KYK yurt başvurusu ne zaman?
09:23 29.08.2023 (güncellendi: 09:39 29.08.2023) Abone ol
KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu), Türkiye'de yükseköğrenim gören öğrencilerinin bir bölümünün barınma ihtiyacını karşılamak için yurt başvurusu alıyor. Başvuru kısa bir süre önce tarih bilgisi paylaşan KYK 2023-2024 tarihlerini açıklamadı. KYK yurt başvurusu geçtiğimiz sene üniversite kayıtlarının başladığı dönem alınmaya başladı.
Barınma ihtiyacı karşılanarak öğrencilere üniversite yaşamını daha rahat ve verimli bir şekilde sürdürebilme imkanı sunan KYK yurtları için başvuru henüz başlamadı ancak geçmiş dönemlerde açılan başvurular ipucu veriyor.
Bu hafta başlaması bekleniyor
KYK yurt başvuruları için tarihler henüz belli olmadı ancak geçtiğimiz üniversite kayıtlarının devam ettiği dönemde 24 Ağustos 2022 günü başlamıştı. Bu yıl da yine üniversite kayıtları 28 Ağustos’ta başlayacağı için Ağustos son haftası içerisinde KYK yurt başvurusunun başlaması bekleniyor.
KYK başvurusu nasıl yapılacak?
Yeni eğitim öğrenim yılı öncesinde yurt sorunun çözüme kavuşturmak isteyen öğrenciler KYK yurt başvurusunu e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
Üniversite kayıt tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile Türkiye'de eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.
– e Devlet Kapısı’na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.
– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Yurt Başvurusu” yazın. (Direkt linki aşağıda bulabilirsiniz.)
– Açılan ekranda yurt başvurunuzu görüntüleyebilirsiniz.