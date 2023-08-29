https://sputniknews.com.tr/20230829/kayip-ekonomist-berzeg-ile-ilgili-gelisme-kopegi-tina-bulundu-1075027395.html
Kayıp ekonomist Berzeg ile ilgili gelişme: Köpeği Tina bulundu
Kayıp ekonomist Berzeg ile ilgili gelişme: Köpeği Tina bulundu
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 17 Haziran'da sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'in beraberindeki... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T20:40+0300
2023-08-29T20:40+0300
2023-08-29T20:40+0300
türkiye
korhan berzeg
köpek
ekonomist
kayıp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073333544_0:215:1280:935_1920x0_80_0_0_2b468923c6a52ec505627ee9d8214c07.jpg
Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra aramalara rağmen 74 gündür herhangi bir ize rastlanamayan Berzeg'in köpeğini gören bir vatandaş, durumu Armutlu Muhtarı Hamit Erman'a bildirdi.Bu kişinin, Armutlu ile Geyikli mahalleleri arasında gördüğü köpeğin fotoğrafını Erman'a göndermesinin ardından Berzeg'in ailesine ulaşıldı. İstanbul'da bulunan aile bireyleri, Tina'yı teşhis etti.Köpeğin sağlıklı olduğu, Berzeg'in yakınlarının da Gönen'e geldiği ve jandarma ekiplerince aileyle görüşülerek durum değerlendirmesi gerçekleştirileceği, sonrasında bu yeni gelişme doğrultusunda arama çalışması yapılacağı öğrenildi.Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği Tina ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i ve köpeğini aramıştı.Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinin desteğiyle su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda da arama yapılmış ancak Berzeg ya da köpeği Tina'ya ait herhangi bir ize rastlanamamıştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073333544_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3725dbfef020d49b79863baa34977e83.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
korhan berzeg, köpek, ekonomist, kayıp
korhan berzeg, köpek, ekonomist, kayıp
Kayıp ekonomist Berzeg ile ilgili gelişme: Köpeği Tina bulundu
Abone ol
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 17 Haziran'da sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'in beraberindeki Tina isimli köpeği bulundu.
Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra aramalara rağmen 74 gündür herhangi bir ize rastlanamayan Berzeg'in köpeğini gören bir vatandaş, durumu Armutlu Muhtarı Hamit Erman'a bildirdi.
Bu kişinin, Armutlu ile Geyikli mahalleleri arasında gördüğü köpeğin fotoğrafını Erman'a göndermesinin ardından Berzeg'in ailesine ulaşıldı. İstanbul'da bulunan aile bireyleri, Tina'yı teşhis etti.
Köpeğin sağlıklı olduğu, Berzeg'in yakınlarının da Gönen'e geldiği ve jandarma ekiplerince aileyle görüşülerek durum değerlendirmesi gerçekleştirileceği, sonrasında bu yeni gelişme doğrultusunda arama çalışması yapılacağı öğrenildi.
Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği Tina ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.
AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i ve köpeğini aramıştı.
Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinin desteğiyle su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda da arama yapılmış ancak Berzeg ya da köpeği Tina'ya ait herhangi bir ize rastlanamamıştı.