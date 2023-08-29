https://sputniknews.com.tr/20230829/kayip-ekonomist-berzeg-ile-ilgili-gelisme-kopegi-tina-bulundu-1075027395.html

Kayıp ekonomist Berzeg ile ilgili gelişme: Köpeği Tina bulundu

Kayıp ekonomist Berzeg ile ilgili gelişme: Köpeği Tina bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 17 Haziran'da sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'in beraberindeki... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T20:40+0300

2023-08-29T20:40+0300

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türkiye

korhan berzeg

köpek

ekonomist

kayıp

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Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra aramalara rağmen 74 gündür herhangi bir ize rastlanamayan Berzeg'in köpeğini gören bir vatandaş, durumu Armutlu Muhtarı Hamit Erman'a bildirdi.Bu kişinin, Armutlu ile Geyikli mahalleleri arasında gördüğü köpeğin fotoğrafını Erman'a göndermesinin ardından Berzeg'in ailesine ulaşıldı. İstanbul'da bulunan aile bireyleri, Tina'yı teşhis etti.Köpeğin sağlıklı olduğu, Berzeg'in yakınlarının da Gönen'e geldiği ve jandarma ekiplerince aileyle görüşülerek durum değerlendirmesi gerçekleştirileceği, sonrasında bu yeni gelişme doğrultusunda arama çalışması yapılacağı öğrenildi.Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği Tina ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i ve köpeğini aramıştı.Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinin desteğiyle su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda da arama yapılmış ancak Berzeg ya da köpeği Tina'ya ait herhangi bir ize rastlanamamıştı.

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korhan berzeg, köpek, ekonomist, kayıp