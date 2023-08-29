https://sputniknews.com.tr/20230829/kamu-gorevlileri-hakem-kurulu-toplantisi-sona-erdi-memura-zam-orani-ne-olacak-1075031201.html
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısı sona erdi: Memura zam oranı ne olacak?
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısı sona erdi: Memura zam oranı ne olacak?
Dördüncü kez toplanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısından sonuç alınamadı, perşembe günü son toplantı yapılacak. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T22:11+0300
2023-08-29T22:11+0300
2023-08-29T22:15+0300
son dakika
memur
zam
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0e/1074616810_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_320fbc38de861c544997ec1401f8a54f.jpg
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4. toplantısından sonuç çıkmadı. TRT Haber kurulun perşembe günü son toplantısını yapacağını belirtti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0e/1074616810_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bbabb2c7ad29f42c0d9a933d2cb42a52.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
memura zam oranı belli oldu mu, memura zamda son dakika gelişmesi, hakem kurulu toplantısı ne zaman, hakem kurulu toplantısı sona erdi mi, hakem kurulu kaç kez toplandı, son zam haberleri, son dakika zam haberleri
memura zam oranı belli oldu mu, memura zamda son dakika gelişmesi, hakem kurulu toplantısı ne zaman, hakem kurulu toplantısı sona erdi mi, hakem kurulu kaç kez toplandı, son zam haberleri, son dakika zam haberleri
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısı sona erdi: Memura zam oranı ne olacak?
22:11 29.08.2023 (güncellendi: 22:15 29.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Dördüncü kez toplanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısından sonuç alınamadı, perşembe günü son toplantı yapılacak.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4. toplantısından sonuç çıkmadı. TRT Haber kurulun perşembe günü son toplantısını yapacağını belirtti.