https://sputniknews.com.tr/20230829/kamu-gorevlileri-hakem-kurulu-toplantisi-sona-erdi-memura-zam-orani-ne-olacak-1075031201.html

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısı sona erdi: Memura zam oranı ne olacak?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısı sona erdi: Memura zam oranı ne olacak?

Dördüncü kez toplanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısından sonuç alınamadı, perşembe günü son toplantı yapılacak. 29.08.2023, Sputnik Türkiye

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son dakika

memur

zam

ekonomi

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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4. toplantısından sonuç çıkmadı. TRT Haber kurulun perşembe günü son toplantısını yapacağını belirtti.

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