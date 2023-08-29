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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısı sona erdi: Memura zam oranı ne olacak?
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısı sona erdi: Memura zam oranı ne olacak?
Dördüncü kez toplanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısından sonuç alınamadı, perşembe günü son toplantı yapılacak. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4. toplantısından sonuç çıkmadı. TRT Haber kurulun perşembe günü son toplantısını yapacağını belirtti.
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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısı sona erdi: Memura zam oranı ne olacak?

22:11 29.08.2023 (güncellendi: 22:15 29.08.2023)
© AAMemur ve emekli zam
Memur ve emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AA
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Dördüncü kez toplanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısından sonuç alınamadı, perşembe günü son toplantı yapılacak.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4. toplantısından sonuç çıkmadı. TRT Haber kurulun perşembe günü son toplantısını yapacağını belirtti.
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