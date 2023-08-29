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JAK Timi 30 Ağustos için halatla sarktıkları 21 katlı binada Türk bayrağı açtı
JAK Timi 30 Ağustos için halatla sarktıkları 21 katlı binada Türk bayrağı açtı
Antalya Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Timi (JAK), 30 Ağustos Zafer Bayramı için halatla sarktıkları 21 katlı binada Türk bayrağı açtı 29.08.2023, Sputnik Türkiye
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30 ağustos zafer bayramı
jandarma arama kurtarma (jak)
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30 ağustos zafer bayramı, jandarma arama kurtarma (jak), türk bayrağı, фото
30 ağustos zafer bayramı, jandarma arama kurtarma (jak), türk bayrağı, фото

JAK Timi 30 Ağustos için halatla sarktıkları 21 katlı binada Türk bayrağı açtı

22:00 29.08.2023
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Antalya Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Timi (JAK), 30 Ağustos Zafer Bayramı için halatla sarktıkları 21 katlı binada Türk bayrağı açtı
© AA / Fatih HepokurAntalya JAK Timi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin çatısından halatla sarkarak Türk bayrağı açtı.
Antalya JAK Timi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin çatısından halatla sarkarak Türk bayrağı açtı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Fatih Hepokur
Antalya JAK Timi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin çatısından halatla sarkarak Türk bayrağı açtı.
© AA / Fatih HepokurJAK üyesi jandarmalar, Muratpaşa ilçesinde bulunan 21 katlı binanın çatısından aşağı sarkarak 'Antalya İl Jandarma Komutanlığı' ve '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun' yazılarının yer aldığı flamaları yukarıya çekti.
JAK üyesi jandarmalar, Muratpaşa ilçesinde bulunan 21 katlı binanın çatısından aşağı sarkarak 'Antalya İl Jandarma Komutanlığı' ve '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun' yazılarının yer aldığı flamaları yukarıya çekti. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Fatih Hepokur
JAK üyesi jandarmalar, Muratpaşa ilçesinde bulunan 21 katlı binanın çatısından aşağı sarkarak 'Antalya İl Jandarma Komutanlığı' ve '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun' yazılarının yer aldığı flamaları yukarıya çekti.
© AA / Fatih HepokurArdından renkli meşaleler yakan ekipler, çatı katından aşağı doğru kayarak alışveriş merkezinin dış cephesinde Türk bayrağı açtı.
Ardından renkli meşaleler yakan ekipler, çatı katından aşağı doğru kayarak alışveriş merkezinin dış cephesinde Türk bayrağı açtı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Fatih Hepokur
Ardından renkli meşaleler yakan ekipler, çatı katından aşağı doğru kayarak alışveriş merkezinin dış cephesinde Türk bayrağı açtı.
© AA / Fatih HepokurBayrakla fotoğraf çektiren JAK timinin halatla aşağıya inmesinin ardından gösteri son buldu.
Bayrakla fotoğraf çektiren JAK timinin halatla aşağıya inmesinin ardından gösteri son buldu. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Fatih Hepokur
Bayrakla fotoğraf çektiren JAK timinin halatla aşağıya inmesinin ardından gösteri son buldu.
© AA / Fatih HepokurAVM önünde JAK timlerinin gösterisini ilgiyle izleyenler, bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.
AVM önünde JAK timlerinin gösterisini ilgiyle izleyenler, bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Fatih Hepokur
AVM önünde JAK timlerinin gösterisini ilgiyle izleyenler, bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.
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