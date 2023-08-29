JAK Timi 30 Ağustos için halatla sarktıkları 21 katlı binada Türk bayrağı açtı

© AA / Fatih HepokurAntalya JAK Timi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin çatısından halatla sarkarak Türk bayrağı açtı.
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© AA / Fatih Hepokur
Antalya JAK Timi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin çatısından halatla sarkarak Türk bayrağı açtı.
© AA / Fatih HepokurJAK üyesi jandarmalar, Muratpaşa ilçesinde bulunan 21 katlı binanın çatısından aşağı sarkarak 'Antalya İl Jandarma Komutanlığı' ve '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun' yazılarının yer aldığı flamaları yukarıya çekti.
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© AA / Fatih Hepokur
JAK üyesi jandarmalar, Muratpaşa ilçesinde bulunan 21 katlı binanın çatısından aşağı sarkarak 'Antalya İl Jandarma Komutanlığı' ve '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun' yazılarının yer aldığı flamaları yukarıya çekti.
© AA / Fatih HepokurArdından renkli meşaleler yakan ekipler, çatı katından aşağı doğru kayarak alışveriş merkezinin dış cephesinde Türk bayrağı açtı.
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© AA / Fatih Hepokur
Ardından renkli meşaleler yakan ekipler, çatı katından aşağı doğru kayarak alışveriş merkezinin dış cephesinde Türk bayrağı açtı.
© AA / Fatih HepokurBayrakla fotoğraf çektiren JAK timinin halatla aşağıya inmesinin ardından gösteri son buldu.
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© AA / Fatih Hepokur
Bayrakla fotoğraf çektiren JAK timinin halatla aşağıya inmesinin ardından gösteri son buldu.
© AA / Fatih HepokurAVM önünde JAK timlerinin gösterisini ilgiyle izleyenler, bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.
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© AA / Fatih Hepokur
AVM önünde JAK timlerinin gösterisini ilgiyle izleyenler, bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.