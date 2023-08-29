https://sputniknews.com.tr/20230829/iyi-partiden-ankara-ve-istanbul-aciklamasi-kendi-adaylarimizi-cikaracagiz-1075021589.html

İYİ Parti'den Ankara ve İstanbul açıklaması: 'Kendi adaylarımızı çıkaracağız'

İYİ Parti'den Ankara ve İstanbul açıklaması: 'Kendi adaylarımızı çıkaracağız'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul’da aday çıkarıp çıkarmayacaklarına yönelik soruya “Kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T15:53+0300

2023-08-29T15:53+0300

2023-08-29T15:53+0300

politika

devlet bahçeli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

meral akşener

iyi parti

kürşad zorlu

ittifak

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündemdeki konulara ilişkin konuşan Zorlu, yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul da dahil kendi adaylarını açıklayacaklarını ve aday çalışmalarını kısa süre içinde tamamlayacaklarını söyledi.Kürşad Zorlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, eylül ayının ortasından itibaren teşkilatlarla bir araya gelmeye başlayacağını ifade etti. Mayıs ayındaki seçimlerde Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun karışına aday çıkarıp çıkarılmayacağı sorulan Zorlu, şu yanıtı verdi:İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki gün önce yaptığı açıklamada İstanbul ve Ankara'da İmamoğlu ile Yavaş'ın karşısına aday çıkarıp çıkarmayacaklarına yönelik soruya, "Bu iki arkadaşımızın karşısına aday çıkarılacak, çıkarılmayacak, onlara günü geldiğinde bakılır" cevabını vermişti. Akşener’in Afyon’da tüm siyasi parti genel başkanlarına yaptığı “yerel seçimlere ayrı ayrı girelim” çağrısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelen “Ayrı ayrı seçime girme” çağrısının bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur” cevabını değerlendiren Zorlu, şunları söyledi: Türk siyasetinin yorulduğunu ifade eden Zorlu, “Siyasi partiler kendi kimlikleriyle, öz bilinçleriyle, ortaya koydukları kuruluş felsefeleriyle hizmet edemez, rekabet edemez hale geldi. Bu bilinç dışılığı, normal dışılığı ortadan kaldırmak ve milleti merkezine alan bir anlayışla, onun daha iyi hizmet almasını esas alan bir düsturla Genel Başkanımız diyor ki tüm siyasi partilere ‘gelin kendi kadrolarımızla yarışalım’” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230828/bahceliden-aksenerin-cagrisina-yanit-bizim-nazarimizda-ciddiye-alinacak-bir-tarafi-yoktur-1074998855.html

https://sputniknews.com.tr/20230826/aksener-yol-haritasini-acikliyor-secimin-kaybedilmesi-icin-calisanlarla-da-mucadele-ettik-1074956571.html

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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), meral akşener, iyi parti, kürşad zorlu, ittifak