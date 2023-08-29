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İsveç’te, Rusya adına çalıştığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı
İsveç’te, Rusya adına çalıştığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı
İsveç savcılığı, 60 yaşındaki bir adamı, 'İsveç ve yabancı ülkelere karşı yasadışı istihbarat faaliyet2 yürütmekle suçladı. İsveç medyası, zanlının Rus gizli... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T00:48+0300
2023-08-29T00:48+0300
isveç
rusya
gözaltı
dünya
avrupa
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İsveç savcılığının açıklamasında, “28 Ağustos Pazartesi günü savcı, 60 yaşındaki bir adamın, İsveç’e ve yabancı güçlere karşı ağır yasa dışı istihbarat faaliyetleri yürüttüğü şüphesiyle gözaltına alındığı davada suçlamalar yöneltiyor” ifadesine yer verildi.Adamın, 22 Kasım 2022’de Stockholm yakınlarında gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma, Ulusal Güvenlik Birimi savcılarının liderliğinde Güvenlik Polisi tarafından gerçekleştirildi.Aftonbladet gazetesinin haberinde, “60 yaşındaki Rus-İsveçli erkeğin” son 10 yıl boyunca Rus gizli servisler için çalıştığı iddia edildi. Zanlının, “Rusya için teknoloji ve elektronik bileşenler” satın aldığı, bunun İsveç ve ABD’nin güvenliğine zarar vermiş olabileceği öne sürüldü.Geçen sonbaharda “Rusya’dan gelen evli bir çiftin” İsveç istihbaratının dikkatini çektiği ifade edilen haberde, “Güvenlik polisi onların on yıl boyunca yabancı bir güç adına casusluk yaptıklarından şüpheleniyordu… Çift, İsveç'te diğer şeylerin yanı sıra elektronik bileşenler ve endüstriyel teknoloji ithalatı ve ihracatı yapan ve yılda 30 milyondan fazla ciro yapan bir işletme yönetiyordu” denildi.Kadının serbest bırakıldığı, erkeğin de adliyeye sevk edildiği belirtildi.
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isveç, rusya, gözaltı, avrupa
isveç, rusya, gözaltı, avrupa

İsveç’te, Rusya adına çalıştığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı

00:48 29.08.2023
© AAİsveç Bayrağı
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© AA
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İsveç savcılığı, 60 yaşındaki bir adamı, 'İsveç ve yabancı ülkelere karşı yasadışı istihbarat faaliyet2 yürütmekle suçladı. İsveç medyası, zanlının Rus gizli servisler için çalıştığını öne sürdü.
İsveç savcılığının açıklamasında, “28 Ağustos Pazartesi günü savcı, 60 yaşındaki bir adamın, İsveç’e ve yabancı güçlere karşı ağır yasa dışı istihbarat faaliyetleri yürüttüğü şüphesiyle gözaltına alındığı davada suçlamalar yöneltiyor” ifadesine yer verildi.
Adamın, 22 Kasım 2022’de Stockholm yakınlarında gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma, Ulusal Güvenlik Birimi savcılarının liderliğinde Güvenlik Polisi tarafından gerçekleştirildi.
Aftonbladet gazetesinin haberinde, “60 yaşındaki Rus-İsveçli erkeğin” son 10 yıl boyunca Rus gizli servisler için çalıştığı iddia edildi. Zanlının, “Rusya için teknoloji ve elektronik bileşenler” satın aldığı, bunun İsveç ve ABD’nin güvenliğine zarar vermiş olabileceği öne sürüldü.
Geçen sonbaharda “Rusya’dan gelen evli bir çiftin” İsveç istihbaratının dikkatini çektiği ifade edilen haberde, “Güvenlik polisi onların on yıl boyunca yabancı bir güç adına casusluk yaptıklarından şüpheleniyordu… Çift, İsveç'te diğer şeylerin yanı sıra elektronik bileşenler ve endüstriyel teknoloji ithalatı ve ihracatı yapan ve yılda 30 milyondan fazla ciro yapan bir işletme yönetiyordu” denildi.
Kadının serbest bırakıldığı, erkeğin de adliyeye sevk edildiği belirtildi.
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