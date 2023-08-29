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https://sputniknews.com.tr/20230829/israil-libyanin-ifsa-olan-toplantisi-sonrasi-netanyahudan-gizli-gorusme-talimati-1075027232.html
Libya krizi sonrası Netanyahu'dan 'gizli görüşme' talimatı
Libya krizi sonrası Netanyahu'dan 'gizli görüşme' talimatı
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile Libya'da görevden alınan Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş görüşmesinin duyurulması, İsrail Dışişleri Bakanlığı ile Mossad... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T20:32+0300
2023-08-29T23:35+0300
dünya
mossad
mossad
ortadoğu
israil
israil dışişleri bakanlığı
libya
necla el-menguş
benyamin netanyahu
görüşme
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kabinesindeki bakanlara "gizli siyasi görüşmelerini" kendi ofisiyle önceden koordine etme talimatını verdi.İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre Netanyahu, Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile Libya'da görevden alınan Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş arasındaki görüşmenin duyurulmasının diplomatik krize yol açmasının ardından tüm bakanlıklara ilgili kararı gönderdi.Söz konusu talimata göre, bakanların yapacağı herhangi gizli siyasi toplantı ve bu toplantının duyurulması Başbakanlık Ofisi'nin onayına tabi olacak.KAN daha önceki bir haberinde Cohen-Menguş görüşmesinin duyurulmasının, İsrail Dışişleri Bakanlığı ile dış istihbarat teşkilatı Mossad arasında ciddi gerginliğe yol açtığını bildirmişti.Haberde, Libya dosyasında çalışan Mossad’ın gizli kadrosuna da bu durumun ciddi şekilde zarar verdiği belirtilmişti.Menguş, İtalya'da İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmüştüİsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan 27 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in geçen hafta İtalya'da Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş ile bir araya geldiği belirtilmişti.Açıklamada görüşme "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" şeklinde ifade edilmişti.Başbakan Aldulhamid ed-Dibeybe ise Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile görüşmesi nedeniyle dün görevden almaya karar vermişti.Hükümet tarafından açıklanan kararda, "Menguş'un açığa alındığı ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği" belirtilmiş, Menguş'tan boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini vekaleten Gençlik Bakanı Fethullah ez-Zeni'nin yürüteceği duyurulmuştu.Libya, İsrail'i tanımıyorKuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda "İşgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir." notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi.Libya'daki 1957 yılı 62 sayılı "İsrail'i Boykot Kanunu" adıyla bilinen yasanın ilk maddesinde "Gerçek ya da tüzel kişilerin, İsrail'deki kişi veya kurumlarla, onlara bağlı çalışanlarla herhangi bir anlaşma yapması yasaktır" ifadesi yer alıyor.Kanunun 7. maddesinde buna aykırı davrananların "3 yıldan az, 10 yıldan çok olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılacağı" kaydediliyor.
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Libya krizi sonrası Netanyahu'dan 'gizli görüşme' talimatı

20:32 29.08.2023 (güncellendi: 23:35 29.08.2023)
© AFP 2023 / ABIR SULTANBenyamin Netanyahu
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile Libya'da görevden alınan Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş görüşmesinin duyurulması, İsrail Dışişleri Bakanlığı ile Mossad arasında gerginliğe yol açtı. Yaşananların ardından Başbakan Netanyahu, kabine üyelerine "gizli görüşmeleri" kendi ofisiyle koordine etme talimatı verdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kabinesindeki bakanlara "gizli siyasi görüşmelerini" kendi ofisiyle önceden koordine etme talimatını verdi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre Netanyahu, Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile Libya'da görevden alınan Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş arasındaki görüşmenin duyurulmasının diplomatik krize yol açmasının ardından tüm bakanlıklara ilgili kararı gönderdi.
Söz konusu talimata göre, bakanların yapacağı herhangi gizli siyasi toplantı ve bu toplantının duyurulması Başbakanlık Ofisi'nin onayına tabi olacak.
KAN daha önceki bir haberinde Cohen-Menguş görüşmesinin duyurulmasının, İsrail Dışişleri Bakanlığı ile dış istihbarat teşkilatı Mossad arasında ciddi gerginliğe yol açtığını bildirmişti.
Haberde, Libya dosyasında çalışan Mossad’ın gizli kadrosuna da bu durumun ciddi şekilde zarar verdiği belirtilmişti.

Menguş, İtalya'da İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan 27 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in geçen hafta İtalya'da Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş ile bir araya geldiği belirtilmişti.
Açıklamada görüşme "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" şeklinde ifade edilmişti.
Başbakan Aldulhamid ed-Dibeybe ise Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile görüşmesi nedeniyle dün görevden almaya karar vermişti.
Hükümet tarafından açıklanan kararda, "Menguş'un açığa alındığı ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği" belirtilmiş, Menguş'tan boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini vekaleten Gençlik Bakanı Fethullah ez-Zeni'nin yürüteceği duyurulmuştu.

Libya, İsrail'i tanımıyor

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda "İşgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir." notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi.
Libya'daki 1957 yılı 62 sayılı "İsrail'i Boykot Kanunu" adıyla bilinen yasanın ilk maddesinde "Gerçek ya da tüzel kişilerin, İsrail'deki kişi veya kurumlarla, onlara bağlı çalışanlarla herhangi bir anlaşma yapması yasaktır" ifadesi yer alıyor.
Kanunun 7. maddesinde buna aykırı davrananların "3 yıldan az, 10 yıldan çok olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılacağı" kaydediliyor.
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