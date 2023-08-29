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Ek MTV için süre uzatıldı: Son tarih değişti
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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230829/ek-mtv-icin-sure-uzatildi-son-tarih-degisti-1075012676.html
Ek MTV için süre uzatıldı: Son tarih değişti
Ek MTV için süre uzatıldı: Son tarih değişti
Gelir İdaresi Başkanlığı, ek MTV'nin birinci taksit son ödeme süresinin 6 Eylül'e uzatıldığını açıkladı. Ek MTV'yi ödemeyen, trafikten çekme, hurdaya ve yurt... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T10:41+0300
2023-08-29T10:51+0300
ekonomi
mtv
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
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Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos’a kadar ödenmesi gereken ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin birinci taksitinin ödeme süresi 6 Eylül sonuna kadar uzatıldı.Yeniden yapılandırma kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneğini tercih eden ancak birinci ve ikinci taksitini ödemeyen veya eksik ödeyenler, 5 Eylül'e kadar tanınan imkandan yararlanabilecek. Bu çerçevede geçen süre için hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte borcunu ödeyenler katsayı uygulanmaksızın 7440 sayılı yapılandırma kanunundan faydalanabilecek ancak peşin ödeme indirimine dahil olamayacak.Ek MTV ödemesi nereden yapılıyor?Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.Kimler muaf tutuluyor?Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksitinin ödeme süresi de 31 Ağustos'ta sona eriyor. Ek MTV'yi ödemeyen, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemini gerçekleştiremeyecek.6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna tutuluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230829/mtv-icin-gozler-aymnin-kararinda-1075010379.html
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mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

Ek MTV için süre uzatıldı: Son tarih değişti

10:41 29.08.2023 (güncellendi: 10:51 29.08.2023)
© İHAaraç, otomobil
araç, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© İHA
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Gelir İdaresi Başkanlığı, ek MTV'nin birinci taksit son ödeme süresinin 6 Eylül'e uzatıldığını açıkladı. Ek MTV'yi ödemeyen, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemini gerçekleştiremeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos’a kadar ödenmesi gereken ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin birinci taksitinin ödeme süresi 6 Eylül sonuna kadar uzatıldı.
Yeniden yapılandırma kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneğini tercih eden ancak birinci ve ikinci taksitini ödemeyen veya eksik ödeyenler, 5 Eylül'e kadar tanınan imkandan yararlanabilecek.
Bu çerçevede geçen süre için hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte borcunu ödeyenler katsayı uygulanmaksızın 7440 sayılı yapılandırma kanunundan faydalanabilecek ancak peşin ödeme indirimine dahil olamayacak.

Ek MTV ödemesi nereden yapılıyor?

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.

Kimler muaf tutuluyor?

Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksitinin ödeme süresi de 31 Ağustos'ta sona eriyor. Ek MTV'yi ödemeyen, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemini gerçekleştiremeyecek.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna tutuluyor.
Ek MTV - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
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