https://sputniknews.com.tr/20230829/durakta-bekleyen-yolcuya-yangin-sondurme-tupuyle-saldiri-1075021160.html
Durakta bekleyen yolcuya yangın söndürme tüpüyle saldırı
Durakta bekleyen yolcuya yangın söndürme tüpüyle saldırı
Bursa’da açık kasa kamyonetle gelen bir grup genç, otobüs durağında bekleyen kişinin üzerine yangın söndürme tüpü püskürterek hızla kaçtı. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T15:40+0300
2023-08-29T15:40+0300
2023-08-29T16:46+0300
türkiye
türkiye
bursa
yangın söndürme tüpü
video
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Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İzmir Yolu Caddesi üzerindeki otobüs durağında bekleyen kişiyi gören bir grup genç, açık kasa kamyonetle gelip bir süre durdu. Aracın kasasından yangın tüpü çıkaran kişiler durakta bekleyen şahsın yüzüne yangın söndürme tüpü sıkarak tozu dumana kattı.
türkiye
bursa
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Otobüs durağında bekleyen kişiye yangın tüpü sıktılar
Otobüs durağında bekleyen kişiye yangın tüpü sıktılar
2023-08-29T15:40+0300
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PT0M12S
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türkiye, bursa, yangın söndürme tüpü, video, видео
türkiye, bursa, yangın söndürme tüpü, video, видео
Durakta bekleyen yolcuya yangın söndürme tüpüyle saldırı
15:40 29.08.2023 (güncellendi: 16:46 29.08.2023) Abone ol
Bursa’da açık kasa kamyonetle gelen bir grup genç, otobüs durağında bekleyen kişinin üzerine yangın söndürme tüpü püskürterek hızla kaçtı.
Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
İzmir Yolu Caddesi üzerindeki otobüs durağında bekleyen kişiyi gören bir grup genç, açık kasa kamyonetle gelip bir süre durdu.
Aracın kasasından yangın tüpü çıkaran kişiler durakta bekleyen şahsın yüzüne yangın söndürme tüpü sıkarak tozu dumana kattı.