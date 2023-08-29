https://sputniknews.com.tr/20230829/dolmabahce-sarayina-turk-bayragi-yansitildi-1075028294.html
Dolmabahçe Sarayı 30 Ağustos için Türk bayrağı ile ışıklandırıldı
Dolmabahçe Sarayı 30 Ağustos için Türk bayrağı ile ışıklandırıldı
Dolmabahçe Sarayı 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Türk bayrağı temasıyla ışıklandırıldı. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T21:06+0300
2023-08-29T21:06+0300
2023-08-29T21:52+0300
türkiye
dolmabahçe
zafer
9 mayıs zafer bayramı
zafer bayramı
30 ağustos zafer bayramı
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Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanması için ülkenin farklı yerlerinde farklı etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl, Dolmabahçe Sarayı da bu önemli günün anlamını vurgulamak için özel bir şekilde aydınlatıldı.Sarayın cephesine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için Türk bayrağı yansıtıldı.
türkiye
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dolmabahçe, zafer, 9 mayıs zafer bayramı, zafer bayramı, 30 ağustos zafer bayramı
dolmabahçe, zafer, 9 mayıs zafer bayramı, zafer bayramı, 30 ağustos zafer bayramı
Dolmabahçe Sarayı 30 Ağustos için Türk bayrağı ile ışıklandırıldı
21:06 29.08.2023 (güncellendi: 21:52 29.08.2023) Abone ol
Dolmabahçe Sarayı 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Türk bayrağı temasıyla ışıklandırıldı.
Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanması için ülkenin farklı yerlerinde farklı etkinlikler düzenleniyor.
Bu yıl, Dolmabahçe Sarayı da bu önemli günün anlamını vurgulamak için özel bir şekilde aydınlatıldı.
Sarayın cephesine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için Türk bayrağı yansıtıldı.