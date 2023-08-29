https://sputniknews.com.tr/20230829/dolmabahce-sarayina-turk-bayragi-yansitildi-1075028294.html

Dolmabahçe Sarayı 30 Ağustos için Türk bayrağı ile ışıklandırıldı

Dolmabahçe Sarayı 30 Ağustos için Türk bayrağı ile ışıklandırıldı

Dolmabahçe Sarayı 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Türk bayrağı temasıyla ışıklandırıldı. 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T21:06+0300

2023-08-29T21:06+0300

2023-08-29T21:52+0300

türkiye

dolmabahçe

zafer

9 mayıs zafer bayramı

zafer bayramı

30 ağustos zafer bayramı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1d/1075027663_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_9a371f5616cfd0a4d84b6cd67352a2c6.jpg

Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanması için ülkenin farklı yerlerinde farklı etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl, Dolmabahçe Sarayı da bu önemli günün anlamını vurgulamak için özel bir şekilde aydınlatıldı.Sarayın cephesine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için Türk bayrağı yansıtıldı.

türkiye

dolmabahçe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolmabahçe, zafer, 9 mayıs zafer bayramı, zafer bayramı, 30 ağustos zafer bayramı