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Dolmabahçe Sarayı 30 Ağustos için Türk bayrağı ile ışıklandırıldı
Dolmabahçe Sarayı 30 Ağustos için Türk bayrağı ile ışıklandırıldı
Dolmabahçe Sarayı 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Türk bayrağı temasıyla ışıklandırıldı. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
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dolmabahçe
zafer
9 mayıs zafer bayramı
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30 ağustos zafer bayramı
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Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanması için ülkenin farklı yerlerinde farklı etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl, Dolmabahçe Sarayı da bu önemli günün anlamını vurgulamak için özel bir şekilde aydınlatıldı.Sarayın cephesine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için Türk bayrağı yansıtıldı.
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dolmabahçe, zafer, 9 mayıs zafer bayramı, zafer bayramı, 30 ağustos zafer bayramı
dolmabahçe, zafer, 9 mayıs zafer bayramı, zafer bayramı, 30 ağustos zafer bayramı

Dolmabahçe Sarayı 30 Ağustos için Türk bayrağı ile ışıklandırıldı

21:06 29.08.2023 (güncellendi: 21:52 29.08.2023)
© Sputnik / Elif SudagezerDolmabahçe Sarayı - Türk bayrağı
Dolmabahçe Sarayı - Türk bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© Sputnik / Elif Sudagezer
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Dolmabahçe Sarayı 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Türk bayrağı temasıyla ışıklandırıldı.
Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanması için ülkenin farklı yerlerinde farklı etkinlikler düzenleniyor.
Bu yıl, Dolmabahçe Sarayı da bu önemli günün anlamını vurgulamak için özel bir şekilde aydınlatıldı.
Sarayın cephesine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için Türk bayrağı yansıtıldı.
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