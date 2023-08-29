https://sputniknews.com.tr/20230829/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075009797.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,5370 liradan, euro 28,7190 liradan güne başladı. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T09:19+0300
2023-08-29T09:19+0300
2023-08-29T09:19+0300
ekonomi
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borsa istanbul
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Serbest piyasada 26,5350 liradan alınan dolar, 26,5370 liradan satılıyor. 28,7170 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,7190 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,5650 lira, euronun satış fiyatı ise 28,7290 lira olmuştuGram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 641 lira, çeyrek altın 2 bin 659 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 605 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1924 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.941 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 83.95 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.95 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.028 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230828/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1074981729.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, borsa istanbul
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, borsa istanbul
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,5370 liradan, euro 28,7190 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,5350 liradan alınan dolar, 26,5370 liradan satılıyor. 28,7170 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,7190 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,5650 lira, euronun satış fiyatı ise 28,7290 lira olmuştu
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 641 lira, çeyrek altın 2 bin 659 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 605 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1924 puandan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.941 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 83.95 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.95 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 26.028 dolar seviyesinde.