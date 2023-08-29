https://sputniknews.com.tr/20230829/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusecek-1075016685.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00'de bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşme, Bahçeli'nin konutunda... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T12:43+0300

2023-08-29T12:43+0300

2023-08-29T13:05+0300

politika

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

ak parti

cumhurbaşkanı

mhp

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, Bahçeli'nin konutunda saat 14.00'te gerçekleşecek.

https://sputniknews.com.tr/20230803/abdulkadir-selvi-yazdi-yerel-secim-kulisleri-ortaya-cikti-1074316645.html

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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, ak parti, cumhurbaşkanı, mhp