https://sputniknews.com.tr/20230829/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusecek-1075016685.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00'de bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşme, Bahçeli'nin konutunda... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T12:43+0300
2023-08-29T12:43+0300
2023-08-29T13:05+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
ak parti
cumhurbaşkanı
mhp
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, Bahçeli'nin konutunda saat 14.00'te gerçekleşecek.
https://sputniknews.com.tr/20230803/abdulkadir-selvi-yazdi-yerel-secim-kulisleri-ortaya-cikti-1074316645.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, ak parti, cumhurbaşkanı, mhp
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, ak parti, cumhurbaşkanı, mhp
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
12:43 29.08.2023 (güncellendi: 13:05 29.08.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00'de bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşme, Bahçeli'nin konutunda olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, Bahçeli'nin konutunda saat 14.00'te gerçekleşecek.