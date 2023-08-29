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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00'de bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşme, Bahçeli'nin konutunda... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
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politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
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cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, Bahçeli'nin konutunda saat 14.00'te gerçekleşecek.
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, ak parti, cumhurbaşkanı, mhp
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, ak parti, cumhurbaşkanı, mhp

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

12:43 29.08.2023 (güncellendi: 13:05 29.08.2023)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00'de bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşme, Bahçeli'nin konutunda olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, Bahçeli'nin konutunda saat 14.00'te gerçekleşecek.
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