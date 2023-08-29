https://sputniknews.com.tr/20230829/cumhurbaskani-basdanismani-kilic-abd-heyeti-ile-gorustu-1075026722.html
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyeti ile görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyeti ile görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Kılıç, ABD Başkanı Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein, ABD'nin Ankara Büyükelçisi... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T19:42+0300
2023-08-29T19:42+0300
2023-08-29T19:42+0300
türkiye
akif çağatay kılıç
abd
jeff flake
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Başkanı Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve beraberindeki heyet ile görüştü.Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD heyeti ile bir araya geldiklerini bildirdi.Kılıç, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra enerji ve altyapı konularını ele aldıklarını belirtti.
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akif çağatay kılıç, abd, jeff flake
akif çağatay kılıç, abd, jeff flake
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyeti ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Kılıç, ABD Başkanı Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Başkanı Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD heyeti ile bir araya geldiklerini bildirdi.
Kılıç, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra enerji ve altyapı konularını ele aldıklarını belirtti.