https://sputniknews.com.tr/20230829/cumhurbaskani-basdanismani-kilic-abd-heyeti-ile-gorustu-1075026722.html

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Kılıç, ABD Başkanı Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein, ABD'nin Ankara Büyükelçisi... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T19:42+0300

2023-08-29T19:42+0300

2023-08-29T19:42+0300

türkiye

akif çağatay kılıç

abd

jeff flake

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Başkanı Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve beraberindeki heyet ile görüştü.Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD heyeti ile bir araya geldiklerini bildirdi.Kılıç, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra enerji ve altyapı konularını ele aldıklarını belirtti.

türkiye

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Sputnik Türkiye

akif çağatay kılıç, abd, jeff flake