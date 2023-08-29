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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyeti ile görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyeti ile görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Kılıç, ABD Başkanı Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein, ABD'nin Ankara Büyükelçisi... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Başkanı Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve beraberindeki heyet ile görüştü.Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD heyeti ile bir araya geldiklerini bildirdi.Kılıç, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra enerji ve altyapı konularını ele aldıklarını belirtti.
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akif çağatay kılıç, abd, jeff flake
akif çağatay kılıç, abd, jeff flake

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyeti ile görüştü

19:42 29.08.2023
© AA / Raşit AydoğanCumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç (sağ3), ABD Başkanının Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein (sol3) ve ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake (sol2) ile beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç (sağ3), ABD Başkanının Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein (sol3) ve ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake (sol2) ile beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Kılıç, ABD Başkanı Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Başkanı Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD heyeti ile bir araya geldiklerini bildirdi.
Kılıç, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra enerji ve altyapı konularını ele aldıklarını belirtti.
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