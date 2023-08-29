https://sputniknews.com.tr/20230829/coskunoz-rus-avtovaz-icin-sasi-parcalari-uretecek-1075032010.html

Coşkunöz, Rus AvtoVaz için şasi parçaları üretecek

Coşkunöz, Rus AvtoVaz için şasi parçaları üretecek

Coşkunöz Holding çatısı altında Rusya Federasyonu’nun Tataristan Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Coşkunöz Alabuga şirketinin Rus otomotiv şirketi AvtoVaz... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T22:52+0300

2023-08-29T22:52+0300

2023-08-29T22:52+0300

ukrayna krizi

rusya

coşkunöz holding

tataristan

otomotiv

coşkunöz alabuga

avrovaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101972/76/1019727645_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_f21f25bb45bf9df0dbe1f133d5fe8995.jpg

Rusya Sanayi Geliştirme Fonu’ndan yapılan açıklamada, Tataristan’ın Alabuga özel ekonomik bölgesinde faaliyet gösteren Coşkunöz’ün, AvtoVaz için şasi parçalarının seri üretimini başlattığı ifade edildi. Üretimin kapasitesinin yılda 14 milyon olacağı belirtilirken 1 milyar ruble yatırım yapıldığı kaydedildi.Lada Vesta için ilk süspansiyon parçaları partisi Temmuz ayında gönderilirken Lada Granta için seri parça üretiminin en kısa zamanda başlayacağı bildirildi.Alabuga özel ekonomik bölgesinde, 2014’ten bu yana faaliyet gösteren Coşkunöz, Rus otomotiv sektörüne yönelik binek ve ticari araçlar için presli sac parça üretimini yapıyor. Şirketin müşterileri arasında Ford Sollers, Ford Romanya,KAMAZ ve Mercedes-Benz, PCMA, RNPO gibi otomotiv endüstrisinde dünya markaları yer alıyordu.Rusya Sanayi Geliştirme Fonu, 2019’da, presli şasi parçalarının üretilen atölyenin kurulması için Coşkunöz’e kredi sağlayacağını duyurmuştu.

rusya

tataristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, coşkunöz holding, tataristan, otomotiv, coşkunöz alabuga, avrovaz