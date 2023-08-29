https://sputniknews.com.tr/20230829/coskunoz-rus-avtovaz-icin-sasi-parcalari-uretecek-1075032010.html
Coşkunöz, Rus AvtoVaz için şasi parçaları üretecek
Coşkunöz, Rus AvtoVaz için şasi parçaları üretecek
Coşkunöz Holding çatısı altında Rusya Federasyonu’nun Tataristan Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Coşkunöz Alabuga şirketinin Rus otomotiv şirketi AvtoVaz... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T22:52+0300
2023-08-29T22:52+0300
2023-08-29T22:52+0300
ukrayna krizi
rusya
coşkunöz holding
tataristan
otomotiv
coşkunöz alabuga
avrovaz
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Rusya Sanayi Geliştirme Fonu’ndan yapılan açıklamada, Tataristan’ın Alabuga özel ekonomik bölgesinde faaliyet gösteren Coşkunöz’ün, AvtoVaz için şasi parçalarının seri üretimini başlattığı ifade edildi. Üretimin kapasitesinin yılda 14 milyon olacağı belirtilirken 1 milyar ruble yatırım yapıldığı kaydedildi.Lada Vesta için ilk süspansiyon parçaları partisi Temmuz ayında gönderilirken Lada Granta için seri parça üretiminin en kısa zamanda başlayacağı bildirildi.Alabuga özel ekonomik bölgesinde, 2014’ten bu yana faaliyet gösteren Coşkunöz, Rus otomotiv sektörüne yönelik binek ve ticari araçlar için presli sac parça üretimini yapıyor. Şirketin müşterileri arasında Ford Sollers, Ford Romanya,KAMAZ ve Mercedes-Benz, PCMA, RNPO gibi otomotiv endüstrisinde dünya markaları yer alıyordu.Rusya Sanayi Geliştirme Fonu, 2019’da, presli şasi parçalarının üretilen atölyenin kurulması için Coşkunöz’e kredi sağlayacağını duyurmuştu.
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rusya, coşkunöz holding, tataristan, otomotiv, coşkunöz alabuga, avrovaz
rusya, coşkunöz holding, tataristan, otomotiv, coşkunöz alabuga, avrovaz
Coşkunöz, Rus AvtoVaz için şasi parçaları üretecek
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Coşkunöz Holding çatısı altında Rusya Federasyonu’nun Tataristan Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Coşkunöz Alabuga şirketinin Rus otomotiv şirketi AvtoVaz için şasi parçalarını üreteceği belirtildi.
Rusya Sanayi Geliştirme Fonu’ndan yapılan açıklamada, Tataristan’ın Alabuga özel ekonomik bölgesinde faaliyet gösteren Coşkunöz’ün, AvtoVaz için şasi parçalarının seri üretimini başlattığı ifade edildi. Üretimin kapasitesinin yılda 14 milyon olacağı belirtilirken 1 milyar ruble yatırım yapıldığı kaydedildi.
Lada Vesta için ilk süspansiyon parçaları partisi Temmuz ayında gönderilirken Lada Granta için seri parça üretiminin en kısa zamanda başlayacağı bildirildi.
Alabuga özel ekonomik bölgesinde, 2014’ten bu yana faaliyet gösteren Coşkunöz, Rus otomotiv sektörüne yönelik binek ve ticari araçlar için presli sac parça üretimini yapıyor. Şirketin müşterileri arasında Ford Sollers, Ford Romanya,KAMAZ ve Mercedes-Benz, PCMA, RNPO gibi otomotiv endüstrisinde dünya markaları yer alıyordu.
Rusya Sanayi Geliştirme Fonu, 2019’da, presli şasi parçalarının üretilen atölyenin kurulması için Coşkunöz’e kredi sağlayacağını duyurmuştu.