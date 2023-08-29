Çin, ABD'nin yarı iletkenler ve yaptırımlarla ilgili politikasından ciddi endişe duyuyor
© AFP 2023 / ANDY WONGÇin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile görüştü
© AFP 2023 / ANDY WONG
Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile görüşmesinde Washington'un yarı iletkenler, ayrımcı sübvansiyonlar ve yaptırımlar konusunda izlediği politikadan ciddi bir endişe duyduklarını söyledi.
Çin Ticaret Bakanı Wentao, dört günlük ziyaret için Çin'de bulunan ABD'li mevkidaşı Gina Raimondo ile başkent Pekin'de bir araya geldi.
Çin Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında "Wang Wentao, ABD'nin Çin'e yönelik 301. madde kapsamındaki gümrük vergileri, iki yönlü yatırım kısıtlamaları öngören yarı iletken politikası, ayrımcı sübvansiyonlar ve Çinli işletmelere yaptırımlar nedeniyle ciddi endişelerini öncelikli olarak dile getirdi" denildi.
Ulusal güvenliğin soyutlanmasının normal ekonomik ve ticari ilişkileri beraberinde getirmediğini, tek taraflı ve korumacı tedbirlerin piyasa kurallarına ve adil rekabet ilkesine uygun olmadığını belirten Wang, bu tür uygulamaların sadece küresel üretim ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarına darbe vurduğunun altını çizdi.
ABD'nin Çin'le bağları koparmak istemediğini defaatle dile getirdiğini de anımsatan Wang, Washington'un bu söylemlerini hayata geçirmesini beklediklerini vurguladı.
Çin Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında "Wang Wentao, ABD'nin Çin'e yönelik 301. madde kapsamındaki gümrük vergileri, iki yönlü yatırım kısıtlamaları öngören yarı iletken politikası, ayrımcı sübvansiyonlar ve Çinli işletmelere yaptırımlar nedeniyle ciddi endişelerini öncelikli olarak dile getirdi" denildi.
Ulusal güvenliğin soyutlanmasının normal ekonomik ve ticari ilişkileri beraberinde getirmediğini, tek taraflı ve korumacı tedbirlerin piyasa kurallarına ve adil rekabet ilkesine uygun olmadığını belirten Wang, bu tür uygulamaların sadece küresel üretim ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarına darbe vurduğunun altını çizdi.
ABD'nin Çin'le bağları koparmak istemediğini defaatle dile getirdiğini de anımsatan Wang, Washington'un bu söylemlerini hayata geçirmesini beklediklerini vurguladı.
ABD yönetiminden dördüncü üst düzey ziyaret
Raimondo'nun ziyareti, Biden yönetiminden yetkililerin bu yıl Çin'e dördüncü üst düzey ziyareti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın hazirandaki ziyaretinin ardından temmuzda Hazine Bakanı Janet Yellen ve İklim Değişikliği Özel Temcilcisi John Kerry, ülkeyi ziyaret etmişti.
Ayrıca eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger da temmuzda Pekin'e ziyarette bulunmuş, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kabul edilmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın hazirandaki ziyaretinin ardından temmuzda Hazine Bakanı Janet Yellen ve İklim Değişikliği Özel Temcilcisi John Kerry, ülkeyi ziyaret etmişti.
Ayrıca eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger da temmuzda Pekin'e ziyarette bulunmuş, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kabul edilmişti.