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Çin, ABD'nin yarı iletkenler ve yaptırımlarla ilgili politikasından ciddi endişe duyuyor
Çin, ABD'nin yarı iletkenler ve yaptırımlarla ilgili politikasından ciddi endişe duyuyor
Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile görüşmesinde Washington'un yarı iletkenler, ayrımcı sübvansiyonlar ve yaptırımlar... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
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Çin Ticaret Bakanı Wentao, dört günlük ziyaret için Çin'de bulunan ABD'li mevkidaşı Gina Raimondo ile başkent Pekin'de bir araya geldi.Çin Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında "Wang Wentao, ABD'nin Çin'e yönelik 301. madde kapsamındaki gümrük vergileri, iki yönlü yatırım kısıtlamaları öngören yarı iletken politikası, ayrımcı sübvansiyonlar ve Çinli işletmelere yaptırımlar nedeniyle ciddi endişelerini öncelikli olarak dile getirdi" denildi.Ulusal güvenliğin soyutlanmasının normal ekonomik ve ticari ilişkileri beraberinde getirmediğini, tek taraflı ve korumacı tedbirlerin piyasa kurallarına ve adil rekabet ilkesine uygun olmadığını belirten Wang, bu tür uygulamaların sadece küresel üretim ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarına darbe vurduğunun altını çizdi.ABD'nin Çin'le bağları koparmak istemediğini defaatle dile getirdiğini de anımsatan Wang, Washington'un bu söylemlerini hayata geçirmesini beklediklerini vurguladı.ABD yönetiminden dördüncü üst düzey ziyaretRaimondo'nun ziyareti, Biden yönetiminden yetkililerin bu yıl Çin'e dördüncü üst düzey ziyareti.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın hazirandaki ziyaretinin ardından temmuzda Hazine Bakanı Janet Yellen ve İklim Değişikliği Özel Temcilcisi John Kerry, ülkeyi ziyaret etmişti.Ayrıca eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger da temmuzda Pekin'e ziyarette bulunmuş, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kabul edilmişti.
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çin, pekin, abd
çin, pekin, abd

Çin, ABD'nin yarı iletkenler ve yaptırımlarla ilgili politikasından ciddi endişe duyuyor

17:57 29.08.2023
© AFP 2023 / ANDY WONGÇin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile görüştü
Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / ANDY WONG
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Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile görüşmesinde Washington'un yarı iletkenler, ayrımcı sübvansiyonlar ve yaptırımlar konusunda izlediği politikadan ciddi bir endişe duyduklarını söyledi.
Çin Ticaret Bakanı Wentao, dört günlük ziyaret için Çin'de bulunan ABD'li mevkidaşı Gina Raimondo ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında "Wang Wentao, ABD'nin Çin'e yönelik 301. madde kapsamındaki gümrük vergileri, iki yönlü yatırım kısıtlamaları öngören yarı iletken politikası, ayrımcı sübvansiyonlar ve Çinli işletmelere yaptırımlar nedeniyle ciddi endişelerini öncelikli olarak dile getirdi" denildi.

Ulusal güvenliğin soyutlanmasının normal ekonomik ve ticari ilişkileri beraberinde getirmediğini, tek taraflı ve korumacı tedbirlerin piyasa kurallarına ve adil rekabet ilkesine uygun olmadığını belirten Wang, bu tür uygulamaların sadece küresel üretim ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarına darbe vurduğunun altını çizdi.

ABD'nin Çin'le bağları koparmak istemediğini defaatle dile getirdiğini de anımsatan Wang, Washington'un bu söylemlerini hayata geçirmesini beklediklerini vurguladı.

ABD yönetiminden dördüncü üst düzey ziyaret

Raimondo'nun ziyareti, Biden yönetiminden yetkililerin bu yıl Çin'e dördüncü üst düzey ziyareti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın hazirandaki ziyaretinin ardından temmuzda Hazine Bakanı Janet Yellen ve İklim Değişikliği Özel Temcilcisi John Kerry, ülkeyi ziyaret etmişti.

Ayrıca eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger da temmuzda Pekin'e ziyarette bulunmuş, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kabul edilmişti.
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