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https://sputniknews.com.tr/20230829/chpli-sarigul-meclisi-iktidar-partisinin-noteri-haline-getirdiler-1075032370.html
CHP'li Sarıgül: Meclis'i iktidar partisinin noteri haline getirdiler
CHP'li Sarıgül: Meclis'i iktidar partisinin noteri haline getirdiler
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Üzülerek görüyorum ki 21 yıldır ülkeyi tek başlarına ve aralıksız yönetenler siyaset kurumunu önemsiz, Meclis'i... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T23:31+0300
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türkiye
cevdet yılmaz
mustafa sarıgül
tbmm
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin, demokratik rejimin kalbi olduğunu ifade etti.TBMM'nin itibarının, sadece bir milletvekiliyle veya sözle korunamayacağını; bunun için yürütme ve yargı organının TBMM'yi göz ardı etmemesi gerektiğini söyleyen Sarıgül, "Üzülerek görüyorum ki 21 yıldır ülkeyi tek başlarına ve aralıksız yönetenler siyaset kurumunu önemsiz, Meclis'i iktidar partisinin noteri haline getirdiler" diye konuştu.İlk yazılı soru önergesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle sunduğunu anlatan Sarıgül, Yılmaz'a "Cumhuriyetimizin 100. yılı için bu zamana kadar hangi etkinlikleri yaptınız? Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorularını yönelttiğini kaydetti. Sarıgül, "Sayın Yılmaz, 15 günde cevaplaması gereken bu soru önergesine, iki ay sonra 'Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle çeşitli etkinlikler yapılmış olup, 2023 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmeye devam edilecektir' cevabını verdi. Bu gayriciddi cevabı kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.CHP'li Sarıgül, Cumhuriyet sayesinde ülke bayrağının dalgalandığını, minarelerden ezan sesinin yükseldiğini ve vatandaşların özgürce yaşadığını belirterek, "Böyle bir cumhuriyetin kıymetini bilmezsek neyin kıymetini bileceğiz? Cumhuriyetimizin 100. yılının öylesine geçiştirilmesine izin veremeyiz. 100. yıl vesilesiyle cumhuriyete, demokrasiye ve Atatürk'e olan bağlılığımızı göstermeliyiz. Cumhuriyetin 100. yılının hepimizi heyecanlandırması, bu gururu ulusça yaşamamız lazım. Meclis'in göz ardı edilmesine, devre dışı bırakılmasına, asla ve asla müsaade etmememiz lazım" değerlendirmesini yaptı.
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cevdet yılmaz, mustafa sarıgül, tbmm
cevdet yılmaz, mustafa sarıgül, tbmm

CHP'li Sarıgül: Meclis'i iktidar partisinin noteri haline getirdiler

23:31 29.08.2023
© AA / Cem ÖzdelMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AA / Cem Özdel
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Üzülerek görüyorum ki 21 yıldır ülkeyi tek başlarına ve aralıksız yönetenler siyaset kurumunu önemsiz, Meclis'i iktidar partisinin noteri haline getirdiler" dedi.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin, demokratik rejimin kalbi olduğunu ifade etti.
TBMM'nin itibarının, sadece bir milletvekiliyle veya sözle korunamayacağını; bunun için yürütme ve yargı organının TBMM'yi göz ardı etmemesi gerektiğini söyleyen Sarıgül, "Üzülerek görüyorum ki 21 yıldır ülkeyi tek başlarına ve aralıksız yönetenler siyaset kurumunu önemsiz, Meclis'i iktidar partisinin noteri haline getirdiler" diye konuştu.
İlk yazılı soru önergesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle sunduğunu anlatan Sarıgül, Yılmaz'a "Cumhuriyetimizin 100. yılı için bu zamana kadar hangi etkinlikleri yaptınız? Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorularını yönelttiğini kaydetti. Sarıgül, "Sayın Yılmaz, 15 günde cevaplaması gereken bu soru önergesine, iki ay sonra 'Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle çeşitli etkinlikler yapılmış olup, 2023 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmeye devam edilecektir' cevabını verdi. Bu gayriciddi cevabı kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.
CHP'li Sarıgül, Cumhuriyet sayesinde ülke bayrağının dalgalandığını, minarelerden ezan sesinin yükseldiğini ve vatandaşların özgürce yaşadığını belirterek, "Böyle bir cumhuriyetin kıymetini bilmezsek neyin kıymetini bileceğiz? Cumhuriyetimizin 100. yılının öylesine geçiştirilmesine izin veremeyiz. 100. yıl vesilesiyle cumhuriyete, demokrasiye ve Atatürk'e olan bağlılığımızı göstermeliyiz. Cumhuriyetin 100. yılının hepimizi heyecanlandırması, bu gururu ulusça yaşamamız lazım. Meclis'in göz ardı edilmesine, devre dışı bırakılmasına, asla ve asla müsaade etmememiz lazım" değerlendirmesini yaptı.
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