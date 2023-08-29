https://sputniknews.com.tr/20230829/bugun-uluslararasi-nukleer-denemelere-karsi-eylem-gunu-1075026461.html
Bugün Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Eylem Günü
Bugün Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Eylem Günü
14 yıl önce bugün BM Genel Kurulu'nun oybirliğiyle kabul edilen karar ile 29 Ağustos Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Eylem Günü olarak ilan edildi. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T20:20+0300
2023-08-29T20:20+0300
2023-08-29T20:20+0300
nükleer silah
abd
bm
dünya
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Bu tarih, ABD'nin gerçekleştirdiği ilk nükleer denemenin 50. yıldönümü olması nedeniyle seçildi. Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Eylem Günü'nün amacı, nükleer denemelerin yarattığı tehlikeler ve neden durdurulması gerektiği konusunda farkındalık yaratmak.
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nükleer silah, abd, bm
Bugün Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Eylem Günü
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14 yıl önce bugün BM Genel Kurulu'nun oybirliğiyle kabul edilen karar ile 29 Ağustos Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Eylem Günü olarak ilan edildi.
Bu tarih, ABD'nin gerçekleştirdiği ilk nükleer denemenin 50. yıldönümü olması nedeniyle seçildi. Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Eylem Günü'nün amacı, nükleer denemelerin yarattığı tehlikeler ve neden durdurulması gerektiği konusunda farkındalık yaratmak.