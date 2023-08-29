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Bugün Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Eylem Günü
Bugün Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Eylem Günü
14 yıl önce bugün BM Genel Kurulu'nun oybirliğiyle kabul edilen karar ile 29 Ağustos Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Eylem Günü olarak ilan edildi. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
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Bu tarih, ABD'nin gerçekleştirdiği ilk nükleer denemenin 50. yıldönümü olması nedeniyle seçildi. Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Eylem Günü'nün amacı, nükleer denemelerin yarattığı tehlikeler ve neden durdurulması gerektiği konusunda farkındalık yaratmak.
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Bugün Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Eylem Günü

20:20 29.08.2023
© Fotoğraf : Public domain / National Nuclear Security Administration / Nevada Site OfficeABD'de yapılan nükleer deneme
ABD'de yapılan nükleer deneme - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© Fotoğraf : Public domain / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
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14 yıl önce bugün BM Genel Kurulu'nun oybirliğiyle kabul edilen karar ile 29 Ağustos Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Eylem Günü olarak ilan edildi.
Bu tarih, ABD'nin gerçekleştirdiği ilk nükleer denemenin 50. yıldönümü olması nedeniyle seçildi. Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Eylem Günü'nün amacı, nükleer denemelerin yarattığı tehlikeler ve neden durdurulması gerektiği konusunda farkındalık yaratmak.
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