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https://sputniknews.com.tr/20230829/bakan-ozhaseki-deprem-9-dereceye-kadar-olsa-bile-yerimizden-kimildamadan-hayatimizi-surdurecegiz-1075025409.html
Bakan Özhaseki: Deprem 9 dereceye kadar olsa bile yerimizden kımıldamadan hayatımızı sürdüreceğiz
Bakan Özhaseki: Deprem 9 dereceye kadar olsa bile yerimizden kımıldamadan hayatımızı sürdüreceğiz
Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, “Bundan sonra inşallah öyle konutlar inşa edeceğiz ki deprem 9 dereceye kadar olsa bile hiçbirimiz... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T19:14+0300
2023-08-29T19:14+0300
mehmet özhaseki
türkiye
deprem
gölcük
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Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 1999 depreminin merkez üssü Gölcük’te düzenlene Merkez Riskli Alan 1’inci Etap Emlak Konut Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada depreme dayanıklı binalar inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Özhaseki, “Cennet gibi de bir vatana sahibiz ancak bir dezavantajımız var. O da yerin altı çok hareketli. Bu hareketliliği bilerek hareket etmeliyiz şunu çok net söyleyebiliriz. Türkiye bir deprem ülkesidir. Özellikle birinci ve ikinci derecede bulunan çok riskli bölgelerimizin yüzeysel büyüklüğü topraklarımızın yüzde 66’sı nüfusumuzun da yüzde 71 bu bölgelerde yaşıyor. Alplere doğru uzanan hatta en riskli beş ülke sayılıyor. Birisi de Türkiye" dedi."Böyle bir toprak parçasını yaşarken bizlerin mutlaka ve mutlaka bu gerçekliği bilerek hareket etmesi, konutlarımızı, iş yerlerimizi buna uygun şekilde yapmamız gerekiyor" şeklinde konuşan Bakan sözlerine şöyle devam etti:
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mehmet özhaseki, deprem, gölcük
mehmet özhaseki, deprem, gölcük

Bakan Özhaseki: Deprem 9 dereceye kadar olsa bile yerimizden kımıldamadan hayatımızı sürdüreceğiz

19:14 29.08.2023
© AA / Tahir Turan EroğluÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AA / Tahir Turan Eroğlu
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Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, “Bundan sonra inşallah öyle konutlar inşa edeceğiz ki deprem 9 dereceye kadar olsa bile hiçbirimiz yerimizden kımıldamadan hayatımızı sürdüreceğiz” dedi.
Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 1999 depreminin merkez üssü Gölcük’te düzenlene Merkez Riskli Alan 1’inci Etap Emlak Konut Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Burada yaptığı konuşmada depreme dayanıklı binalar inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Özhaseki, “Cennet gibi de bir vatana sahibiz ancak bir dezavantajımız var. O da yerin altı çok hareketli. Bu hareketliliği bilerek hareket etmeliyiz şunu çok net söyleyebiliriz. Türkiye bir deprem ülkesidir. Özellikle birinci ve ikinci derecede bulunan çok riskli bölgelerimizin yüzeysel büyüklüğü topraklarımızın yüzde 66’sı nüfusumuzun da yüzde 71 bu bölgelerde yaşıyor. Alplere doğru uzanan hatta en riskli beş ülke sayılıyor. Birisi de Türkiye" dedi.
"Böyle bir toprak parçasını yaşarken bizlerin mutlaka ve mutlaka bu gerçekliği bilerek hareket etmesi, konutlarımızı, iş yerlerimizi buna uygun şekilde yapmamız gerekiyor" şeklinde konuşan Bakan sözlerine şöyle devam etti:

“Dışarıdan gelen büyükelçiler bize hep şunu söylediler. ‘Biz böyle bir depremin dörtte birini kendi ülkemizde yaşasaydık, emin olun altından kalkamazdık’. ABD'de iki sene kadar önce kasırga oldu. Hala devlet oraya giremedi. Almanya'da 1,5 sene oluyor. Biz sel felaketine bölge var. Geçenlerde vatandaşlar gösteri yapıyordu. Daha devlet gelmedi diye. Çok şükür bizler millet olarak orada hep birlikte yaraları sarmaya gayret ettik. Böyle bir milletin üyesi olmak, ferdi olmak, o milletten bir parça olmak emin olun hepimiz için gurur vesilesi. 1 milyon 900 bin civarında vatandaşımız evinden uzakta. Bir taraftan evler yapmaya başladık. 200 bine yakın ihale yaptık, evler yapılıyor. 2-3 ay sonra yavaş yavaş teslimine geçeceğiz. Yeni bulduğumuz formülle kentsel dönüşümü başlattık. İnşallah kısa süre içerisinde desteklenecek ve vatandaşlar evlerinin bir an önce yapacaklar.

Japonya'da Türkiye bir cami inşa ettirmiş. Bir vesileyle oraya gittiğimizde orada Bursa'dan giden hafız efendi bize şunu anlattı. ‘Japonya'ya geldim, galiba ilk haftaydı. Aşırı bir deprem oldu. Ben eşim, kızım pijamalarla biz sokağa kendimizi attık. Bir açıklık alan bulduk. Oraya kadar koştuk, beklemeye başladık fakat aradan on, on beş dakika geçti, ne gelen var, ne giden. Sonra utandık o halimizden. Eve geri döndük. Ertesi gün camiye geldiğinde Kırım Türkleri var orada. Onları anlattım. Onlar bana güldüler niye gülüyorsunuz dedim. Sen ne diye kendini dışarı attın ki dediler. Biz de böyle dedim, siz ne yaptınız peki diye sordum, deprem biraz fazla salladıysa, sağa döndük, sola döndük’ dediler.

Japonya'da deprem olduğunda eğer insanlar sağa ve sola dönerek, uykularına devam ediyorsa, burada da deprem olduğunda bizler kendimizi dışarıya atıp, can havliyle, ne yapacağımızı bilmiyorsak bu işte bir gariplik var. Allah'a şükür bizler çalışkan bir milletiz. Hem de gayretli bir milletiz. Okullarımız var, tahsilli insanlarımız var, bilim adamlarımız var. Onların yol göstericiliğinde konutlarımızı sağlıklı bir şekilde artık yapmamız lazım. Böyle olmazsa her seferinde dizimize vururuz, ağlamaya devam ederiz. Bundan sonra inşallah bizler öyle konutlar inşa edeceğiz ki deprem 9 dereceye kadar olsa bile hiçbirimiz yerimizden kımıldamadan hayatımızı sürdüreceğiz.”

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