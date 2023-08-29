https://sputniknews.com.tr/20230829/ankara-buyuksehir-belediyesi-metrodaki-tutacaklara-burc-yorumlari-ekledi-1075016515.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi, metrodaki tutacaklara 'burç yorumları' ekledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, metrodaki tutacaklara 'burç yorumları' ekledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi metro tutacaklarına burç tasarımları koydu. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T12:42+0300
2023-08-29T12:42+0300
2023-08-29T12:42+0300
yaşam
metro
abb
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
metro
burç
koç
yengeç
astroloji
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, metrodaki tutacaklara burç yorumları ekledi.Her burcun altında o burca yönelik mesajların da yer aldığı etiketler sosyal medyada paylaşıldı.Etiketlerden bazılarında şunlar yazıyor:
https://sputniknews.com.tr/20230723/mansur-yavas-ankarada-musluktan-akan-suyu-gonul-rahatligiyla-icebilirsiniz-1073876373.html
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metro, abb, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, metro, burç, koç, yengeç, astroloji
metro, abb, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, metro, burç, koç, yengeç, astroloji
Ankara Büyükşehir Belediyesi, metrodaki tutacaklara 'burç yorumları' ekledi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi metro tutacaklarına burç tasarımları koydu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, metrodaki tutacaklara burç yorumları ekledi.
Her burcun altında o burca yönelik mesajların da yer aldığı etiketler sosyal medyada paylaşıldı.
Etiketlerden bazılarında şunlar yazıyor:
"Yengeç burcu için: Enerciii, Koç burcu için: Mükemmel olmaya çalışmıyorum zaten öyleyim, Terazi burcu için: Aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey, Başak burcu için: Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz"