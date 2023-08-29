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Ankara Büyükşehir Belediyesi, metrodaki tutacaklara 'burç yorumları' ekledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, metrodaki tutacaklara 'burç yorumları' ekledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi metro tutacaklarına burç tasarımları koydu. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, metrodaki tutacaklara burç yorumları ekledi.Her burcun altında o burca yönelik mesajların da yer aldığı etiketler sosyal medyada paylaşıldı.Etiketlerden bazılarında şunlar yazıyor:
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metro, abb, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, metro, burç, koç, yengeç, astroloji
metro, abb, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, metro, burç, koç, yengeç, astroloji

Ankara Büyükşehir Belediyesi, metrodaki tutacaklara 'burç yorumları' ekledi

12:42 29.08.2023
© AAAnkara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yılbaşı akşamı şehrin birçok noktasında hizmet verecek. Metro ve Ankaray işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar 88 ilave servis, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar 28 ilave servis olmak üzere toplam 116 ilave servisle hizmet sunacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yılbaşı akşamı şehrin birçok noktasında hizmet verecek. Metro ve Ankaray işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar 88 ilave servis, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar 28 ilave servis olmak üzere toplam 116 ilave servisle hizmet sunacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi metro tutacaklarına burç tasarımları koydu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, metrodaki tutacaklara burç yorumları ekledi.
Her burcun altında o burca yönelik mesajların da yer aldığı etiketler sosyal medyada paylaşıldı.
Etiketlerden bazılarında şunlar yazıyor:
"Yengeç burcu için: Enerciii, Koç burcu için: Mükemmel olmaya çalışmıyorum zaten öyleyim, Terazi burcu için: Aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey, Başak burcu için: Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz"
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