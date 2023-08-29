https://sputniknews.com.tr/20230829/afad-duyurdu-konyada-48-buyuklugunde-deprem-1075008739.html
Konya'da deprem: Ankara ve Yozgat dahil çevre illerden de hissedildi
Konya'da deprem: Ankara ve Yozgat dahil çevre illerden de hissedildi
AFAD, Konya'nın Kulu ilçesinde, saat 07.58’de, 13.57 kilometre derinlikte, 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Söz konusu deprem çevre illerden de... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T08:08+0300
2023-08-29T08:08+0300
2023-08-29T09:05+0300
türkiye
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Çevre illerde de hissedilen depremin 13.57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Depremin Ankara, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'tan da hissedildiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin Konya’nın Kulu ilçesinin Tavşancalı mahallesinde 2.4 kilometre derinlikte ve 5.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Konya ili Kulu ilçesinde saat 07.58 ’de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.Valilikten açıklamaKonya Valiliği tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, depremin Ankara'dan da hissedildiğini belirterek, "Kulu’da meydana gelen, Ankara’da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir kötü haber almamayı temenni ediyorum. Şu ana kadar komuta merkezimize yıkım veya mahsur kalma ihbarı gelmemiştir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230828/naci-gorur-deprem-beklentim-biraz-degisti-dedi-ve-bir-ili-isaret-etti-canli-fay-uzerindeler-1074977670.html
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Konya'da deprem: Ankara ve Yozgat dahil çevre illerden de hissedildi
08:08 29.08.2023 (güncellendi: 09:05 29.08.2023) Abone ol
AFAD, Konya'nın Kulu ilçesinde, saat 07.58’de, 13.57 kilometre derinlikte, 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Söz konusu deprem çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çevre illerde de hissedilen depremin 13.57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Depremin Ankara, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'tan da hissedildiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin Konya’nın Kulu ilçesinin Tavşancalı mahallesinde 2.4 kilometre derinlikte ve 5.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Konya ili Kulu ilçesinde saat 07.58 ’de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.
Valilikten açıklama
Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İlimiz Kulu İlçesinde saat 07.58 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, depremin Ankara'dan da hissedildiğini belirterek, "Kulu’da meydana gelen, Ankara’da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir kötü haber almamayı temenni ediyorum. Şu ana kadar komuta merkezimize yıkım veya mahsur kalma ihbarı gelmemiştir" dedi.