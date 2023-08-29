https://sputniknews.com.tr/20230829/afad-duyurdu-konyada-48-buyuklugunde-deprem-1075008739.html

Konya'da deprem: Ankara ve Yozgat dahil çevre illerden de hissedildi

Konya'da deprem: Ankara ve Yozgat dahil çevre illerden de hissedildi

AFAD, Konya'nın Kulu ilçesinde, saat 07.58’de, 13.57 kilometre derinlikte, 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Söz konusu deprem çevre illerden de... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T08:08+0300

2023-08-29T08:08+0300

2023-08-29T09:05+0300

türkiye

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Çevre illerde de hissedilen depremin 13.57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Depremin Ankara, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'tan da hissedildiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin Konya’nın Kulu ilçesinin Tavşancalı mahallesinde 2.4 kilometre derinlikte ve 5.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Konya ili Kulu ilçesinde saat 07.58 ’de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.Valilikten açıklamaKonya Valiliği tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, depremin Ankara'dan da hissedildiğini belirterek, "Kulu’da meydana gelen, Ankara’da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir kötü haber almamayı temenni ediyorum. Şu ana kadar komuta merkezimize yıkım veya mahsur kalma ihbarı gelmemiştir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230828/naci-gorur-deprem-beklentim-biraz-degisti-dedi-ve-bir-ili-isaret-etti-canli-fay-uzerindeler-1074977670.html

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