https://sputniknews.com.tr/20230829/afad-canakkaledeki-orman-yangini-sonrasi-4-milyon-545-bin-liralik-yardim-odemesi-yapildi-1075032472.html
AFAD: Çanakkale'deki orman yangını sonrası 4 milyon 545 bin liralık yardım ödemesi yapıldı
AFAD: Çanakkale'deki orman yangını sonrası 4 milyon 545 bin liralık yardım ödemesi yapıldı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'de çıkan orman yangınlarından etkilenen 303 aileye 15 biner liradan toplam 4 milyon 545 bin lira... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T23:34+0300
2023-08-29T23:34+0300
2023-08-29T23:34+0300
türkiye
afad
çanakkale
yangın
yangın söndürme
yardım
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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çanakkale'de yaşanan orman yangınlarında devletin tüm imkanlarının seferber edildiği belirtildi.Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
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afad, çanakkale, yangın, yangın söndürme, yardım
afad, çanakkale, yangın, yangın söndürme, yardım
AFAD: Çanakkale'deki orman yangını sonrası 4 milyon 545 bin liralık yardım ödemesi yapıldı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'de çıkan orman yangınlarından etkilenen 303 aileye 15 biner liradan toplam 4 milyon 545 bin lira yardım ödemesi başlatıldığını bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çanakkale'de yaşanan orman yangınlarında devletin tüm imkanlarının seferber edildiği belirtildi.
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Hepimizin ciğerlerini yakan yangınlar sonrası 303 ailemize 15 biner liradan toplam 4 milyon 545 bin lira yardım ödemesi başladı. Yardımların 3 milyon 30 bin lirası AFAD, 1 milyon 515 bin lirası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından karşılandı. Kardeşlik seferberliğiyle, yangınlardan zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ediyoruz. Ormanlarımız en kıymetli milli hazinemiz. Her ağacın dalı evlatlarımıza bırakacağımız birer miras. Lütfen, ormanlarımızı gözümüz gibi koruyalım."