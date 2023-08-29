AFAD: Çanakkale'deki orman yangını sonrası 4 milyon 545 bin liralık yardım ödemesi yapıldı

"Hepimizin ciğerlerini yakan yangınlar sonrası 303 ailemize 15 biner liradan toplam 4 milyon 545 bin lira yardım ödemesi başladı. Yardımların 3 milyon 30 bin lirası AFAD, 1 milyon 515 bin lirası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından karşılandı. Kardeşlik seferberliğiyle, yangınlardan zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ediyoruz. Ormanlarımız en kıymetli milli hazinemiz. Her ağacın dalı evlatlarımıza bırakacağımız birer miras. Lütfen, ormanlarımızı gözümüz gibi koruyalım."