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https://sputniknews.com.tr/20230829/abdde-helikopter-evin-uzerine-dustu-2-olu-1075019232.html
ABD'de helikopter evin üzerine düştü: 2 ölü
ABD'de helikopter evin üzerine düştü: 2 ölü
ABD’nin Florida eyaletinde yangın kurtarma helikopterinin evin üzerine düşmesi sonucu 1 personel ile evdeki 1 kişinin öldüğü belirtildi. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
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ABD’nin Florida eyaletine bağlı Pompano Beach’te yangın kurtarma söndürme helikopterinin bir evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Pilot ve 1 sağlık görevlisinin ise helikopterden sürünerek çıkabildiği, hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Ayrıca yaralanan 2 sivilin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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ABD’de düşen helikopterde 2 kişi öldü
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video, helikopter, abd, florida, видео
video, helikopter, abd, florida, видео

ABD'de helikopter evin üzerine düştü: 2 ölü

14:02 29.08.2023
© İHA
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ABD’nin Florida eyaletinde yangın kurtarma helikopterinin evin üzerine düşmesi sonucu 1 personel ile evdeki 1 kişinin öldüğü belirtildi.
ABD’nin Florida eyaletine bağlı Pompano Beach’te yangın kurtarma söndürme helikopterinin bir evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Pilot ve 1 sağlık görevlisinin ise helikopterden sürünerek çıkabildiği, hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Ayrıca yaralanan 2 sivilin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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