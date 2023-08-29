https://sputniknews.com.tr/20230829/abd-medyasi-ukrayna-icin-guvenlik-garantilerine-iliskin-gorusmeler-2024ten-once-tamamlanmayacak-1075025169.html

ABD medyası: Ukrayna için güvenlik garantilerine ilişkin görüşmeler 2024’ten önce tamamlanmayacak

ABD medyası: Ukrayna için güvenlik garantilerine ilişkin görüşmeler 2024’ten önce tamamlanmayacak

The Wall Street Journal gazetesi, Batı ülkelerinin Ukrayna için güvenlik garantileriyle ilgili anlaşmaya en erken 2024’te varacağını belirtti. 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T18:28+0300

2023-08-29T18:28+0300

2023-08-29T18:28+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

güvenlik

görüşme

abd

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The Wall Street Journal'ın haberinde, “Avrupalı yetkililer, planların hazırlanmasının aylar süreceği ve bazı ikili anlaşmalara ancak gelecek yıl varılmasının beklendiği konusunda uyardı. Taahhütlerin ne kadar ayrıntılı olması gerektiği konusunda da fikir birliği yok” ifadesine yer verildi.Ukrayna ile güvenlik garantilerine ilişkin görüşmeleri şimdilik sadece ABD ve İngiltere’nin yürütüyor olduğu kaydedildi.Bir üst düzey Fransız yetkili, The Wall Street Journal’a açıklamasında, ülkesinin önümüzdeki birkaç hafta içinde bu görüşmelere katılmayı planladığını söyledi. ABD’li yetkililer de önümüzdeki haftalarda Ukraynalı temsilcilerle ikinci görüşme gerçekleştirmeyi umduklarını dile getirdi.

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