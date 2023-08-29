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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230829/abd-medyasi-ukrayna-icin-guvenlik-garantilerine-iliskin-gorusmeler-2024ten-once-tamamlanmayacak-1075025169.html
ABD medyası: Ukrayna için güvenlik garantilerine ilişkin görüşmeler 2024’ten önce tamamlanmayacak
ABD medyası: Ukrayna için güvenlik garantilerine ilişkin görüşmeler 2024’ten önce tamamlanmayacak
The Wall Street Journal gazetesi, Batı ülkelerinin Ukrayna için güvenlik garantileriyle ilgili anlaşmaya en erken 2024’te varacağını belirtti. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T18:28+0300
2023-08-29T18:28+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
güvenlik
görüşme
abd
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The Wall Street Journal'ın haberinde, “Avrupalı yetkililer, planların hazırlanmasının aylar süreceği ve bazı ikili anlaşmalara ancak gelecek yıl varılmasının beklendiği konusunda uyardı. Taahhütlerin ne kadar ayrıntılı olması gerektiği konusunda da fikir birliği yok” ifadesine yer verildi.Ukrayna ile güvenlik garantilerine ilişkin görüşmeleri şimdilik sadece ABD ve İngiltere’nin yürütüyor olduğu kaydedildi.Bir üst düzey Fransız yetkili, The Wall Street Journal’a açıklamasında, ülkesinin önümüzdeki birkaç hafta içinde bu görüşmelere katılmayı planladığını söyledi. ABD’li yetkililer de önümüzdeki haftalarda Ukraynalı temsilcilerle ikinci görüşme gerçekleştirmeyi umduklarını dile getirdi.
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ukrayna krizi, ukrayna, güvenlik, görüşme, abd

ABD medyası: Ukrayna için güvenlik garantilerine ilişkin görüşmeler 2024’ten önce tamamlanmayacak

18:28 29.08.2023
© AA / Dursun AydemirUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AA / Dursun Aydemir
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The Wall Street Journal gazetesi, Batı ülkelerinin Ukrayna için güvenlik garantileriyle ilgili anlaşmaya en erken 2024’te varacağını belirtti.
The Wall Street Journal'ın haberinde, “Avrupalı yetkililer, planların hazırlanmasının aylar süreceği ve bazı ikili anlaşmalara ancak gelecek yıl varılmasının beklendiği konusunda uyardı. Taahhütlerin ne kadar ayrıntılı olması gerektiği konusunda da fikir birliği yok” ifadesine yer verildi.
Ukrayna ile güvenlik garantilerine ilişkin görüşmeleri şimdilik sadece ABD ve İngiltere’nin yürütüyor olduğu kaydedildi.
Bir üst düzey Fransız yetkili, The Wall Street Journal’a açıklamasında, ülkesinin önümüzdeki birkaç hafta içinde bu görüşmelere katılmayı planladığını söyledi. ABD’li yetkililer de önümüzdeki haftalarda Ukraynalı temsilcilerle ikinci görüşme gerçekleştirmeyi umduklarını dile getirdi.
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