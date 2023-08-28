https://sputniknews.com.tr/20230828/zaporojyede-teror-saldirilari-hazirlayan-sbu-ajanlarindan-olusan-bir-ag-cokertildi-1075005201.html

Zaporojye’de terör saldırıları hazırlayan SBU ajanlarından oluşan bir ağ çökertildi

Zaporojye’de terör saldırıları hazırlayan SBU ajanlarından oluşan bir ağ çökertildi

Güvenlik güçlerinin Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) işbirliği için kullandığı Zaporojye bölgesinin birkaç sakinini gözaltına aldığı bildirildi. 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T23:55+0300

2023-08-28T23:55+0300

2023-08-28T23:56+0300

ukrayna krizi

zaporojye

ukrayna krizi

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Zaporojye bölge idaresinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre güvenlik güçleri, SBU ile işbirliği yapan ve bölgede seçim arifesinde terör saldırıları planlayan birkaç bölge sakinini gözaltına aldı.Rus karşı istihbarat subayı, “Planlanan bir dizi bombalı saldırıda her birinin kendi rolü olan birkaç bölge sakini gözaltına alındı. Bu kişilerin tamamı SBU'dan aynı küratörle iletişim halindeydi. Ukrayna özel servislerinin planına göre, patlamalar yoğun nüfuslu bölgelerde olmalıydı. SBU'nun çalışmalarının bu yönde yoğunlaştırılması, Zaporojye bölgesinin yasama meclisi için yapılacak seçimlerle ilişkili olabilir” açıklamasında bulundu.Uygulayıcıların tehdit ve şantaj yoluyla SBU ile işbirliğine zorlandığına, ardından kendilerine askeri teçhizatın hareketini takip etme, Zaporojye bölge yönetiminin ikamet adreslerini ve hangi araçları kullandıklarını öğrenme görevi verildiğine dikkat çeken yetkili, “Görevler kademeli olarak ciddileşti, patlayıcıları taşıma, depolama ve döşeme, otomobillere patlayıcı yerleştirme, patlatma şeklinde oldu. Aynı zamanda uygulayıcılara, görevleri tamamladıktan sonrası için herhangi bir güvenlik garantisi verilmedi, onlar yeniden terör saldırılarına katılmaya zorlandı” ifadelerini kullandı.Gözaltına alınan yerli sakinlerden Sergey Çumaçenko, ifadesinde Melitopol’de bir meydanda bombalı eylem gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi: Patlamanın belli bir amacı olmadığını söyleyen Çumaçenko, ilgili talimatları doğrudan SBU küratöründen sohbet uygulamaları üzerinden aldığını, Ukrayna özel servislerin oğlunun hayatı ve sağlığı ile ilgili tehditler savurarak kendisini işbirliğine zorladığını anlattı.Güvenlik güçlerinin önce SBU ajanının küratörü ile yaptığı görüşmeleri takibe aldıklarını anlatan yetkili, bu sayede şebekenin diğer üyelerinin de yakalandığını, planlanan terör saldırılarının önlendiğini ve patlayıcıların güvenli bir şekilde imha edildiğini aktardı.

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