https://sputniknews.com.tr/20230828/usakta-firtina-ve-saganak-etkili-oldu-1074994700.html
Uşak'ta fırtına ve sağanak etkili oldu
Uşak'ta fırtına ve sağanak etkili oldu
Uşak'ta sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T14:39+0300
2023-08-28T14:39+0300
2023-08-28T14:39+0300
yaşam
türkiye
şanlıurfa
dolu yağışı
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Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu.Ayrıca etkili olan fırtına nedeniyle Uşak-İzmir kara yolunda bazı ağaçlar yola devrildi, bazı köylerde de elektrik kesintileri yaşandı.Yola devrilen ağaçlar Uşak Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.Öte yandan şimşekler şehri aydınlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230827/saganak-yagis-geliyor-prof-dr-orhan-sen-tarih-vererek-uyardi-1074968121.html
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türkiye, şanlıurfa, dolu yağışı
türkiye, şanlıurfa, dolu yağışı
Uşak'ta fırtına ve sağanak etkili oldu
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Uşak'ta sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu.
Ayrıca etkili olan fırtına nedeniyle Uşak-İzmir kara yolunda bazı ağaçlar yola devrildi, bazı köylerde de elektrik kesintileri yaşandı.
Yola devrilen ağaçlar Uşak Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.
Öte yandan şimşekler şehri aydınlattı.