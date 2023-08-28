https://sputniknews.com.tr/20230828/usakta-firtina-ve-saganak-etkili-oldu-1074994700.html

Uşak'ta fırtına ve sağanak etkili oldu

Uşak'ta fırtına ve sağanak etkili oldu

Uşak'ta sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T14:39+0300

2023-08-28T14:39+0300

2023-08-28T14:39+0300

yaşam

türkiye

şanlıurfa

dolu yağışı

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Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu.Ayrıca etkili olan fırtına nedeniyle Uşak-İzmir kara yolunda bazı ağaçlar yola devrildi, bazı köylerde de elektrik kesintileri yaşandı.Yola devrilen ağaçlar Uşak Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.Öte yandan şimşekler şehri aydınlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230827/saganak-yagis-geliyor-prof-dr-orhan-sen-tarih-vererek-uyardi-1074968121.html

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