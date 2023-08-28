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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 6 kişiye geçici işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 6 kişiye geçici işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. 28.08.2023, Sputnik Türkiye
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SPK bültenine göre, Kurul, Konya Çimento Sanayii AŞ (KONYA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ (PKART) pay piyasasında ise 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 6 isme yasak getirdi.Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 29 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
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sermaye piyasası kurulu (spk), spk, işlem
sermaye piyasası kurulu (spk), spk, işlem

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 6 kişiye geçici işlem yasağı

23:05 28.08.2023
© AASermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
© AA
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK bültenine göre, Kurul, Konya Çimento Sanayii AŞ (KONYA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ (PKART) pay piyasasında ise 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 6 isme yasak getirdi.
Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 29 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
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