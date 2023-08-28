https://sputniknews.com.tr/20230828/sermaye-piyasasi-kurulundan-6-kisiye-gecici-islem-yasagi--1075004819.html
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 6 kişiye geçici işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 6 kişiye geçici işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T23:05+0300
2023-08-28T23:05+0300
2023-08-28T23:05+0300
türkiye
sermaye piyasası kurulu (spk)
spk
işlem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104020/31/1040203175_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_addccf0b8de6ce5a522e65ad76f58fc3.jpg
SPK bültenine göre, Kurul, Konya Çimento Sanayii AŞ (KONYA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ (PKART) pay piyasasında ise 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 6 isme yasak getirdi.Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 29 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104020/31/1040203175_87:0:836:562_1920x0_80_0_0_41a0bd0fa159bee92467bdc840d6a76c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sermaye piyasası kurulu (spk), spk, işlem
sermaye piyasası kurulu (spk), spk, işlem
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 6 kişiye geçici işlem yasağı
Abone ol
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK bültenine göre, Kurul, Konya Çimento Sanayii AŞ (KONYA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ (PKART) pay piyasasında ise 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 6 isme yasak getirdi.
Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 29 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.