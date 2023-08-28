https://sputniknews.com.tr/20230828/sermaye-piyasasi-kurulundan-6-kisiye-gecici-islem-yasagi--1075004819.html

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 6 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 6 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. 28.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

sermaye piyasası kurulu (spk)

spk

işlem

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SPK bültenine göre, Kurul, Konya Çimento Sanayii AŞ (KONYA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ (PKART) pay piyasasında ise 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 6 isme yasak getirdi.Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 29 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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sermaye piyasası kurulu (spk), spk, işlem