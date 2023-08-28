https://sputniknews.com.tr/20230828/sahika-ercumen-dunya-outdoor-serbest-dalis-sampiyonasinda-3-oldu-1074976874.html
Şahika Ercümen, Dünya Outdoor Serbest Dalış Şampiyonası'nda 3. oldu
Şahika Ercümen, Dünya Outdoor Serbest Dalış Şampiyonası'nda 3. oldu
Milli sporcu Şahika Ercümen, Honduras'ta düzenlenen 7. Dünya Outdoor Serbest Dalış Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak dünya üçüncüsü olmayı başardı. 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T00:03+0300
2023-08-28T00:03+0300
2023-08-28T00:04+0300
şahika ercümen
spor
serbest dalış
dünya
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 7. Dünya Outdoor Serbest Dalış Şampiyonası Honduras'ın Roatan şehrinde düzenlendi. Şampiyonada Şahika Ercümen sabit ağırlık çift palet branşında 91 metre dalışı ile yeni Türkiye rekoru kırarak dünya 3'üncüsü olmayı başardı.Sabit ağırlık paletsiz branşında yarışan milli sporcu Görkem Gedik ise 69 metre ile yeni Türkiye rekoru kırarak 8'inci oldu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
şahika ercümen, serbest dalış, dünya
şahika ercümen, serbest dalış, dünya
Şahika Ercümen, Dünya Outdoor Serbest Dalış Şampiyonası'nda 3. oldu
00:03 28.08.2023 (güncellendi: 00:04 28.08.2023) Abone ol
Milli sporcu Şahika Ercümen, Honduras'ta düzenlenen 7. Dünya Outdoor Serbest Dalış Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak dünya üçüncüsü olmayı başardı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 7. Dünya Outdoor Serbest Dalış Şampiyonası Honduras'ın Roatan şehrinde düzenlendi. Şampiyonada Şahika Ercümen sabit ağırlık çift palet branşında 91 metre dalışı ile yeni Türkiye rekoru kırarak dünya 3'üncüsü olmayı başardı.
Sabit ağırlık paletsiz branşında yarışan milli sporcu Görkem Gedik ise 69 metre ile yeni Türkiye rekoru kırarak 8'inci oldu.