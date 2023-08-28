https://sputniknews.com.tr/20230828/sahika-ercumen-dunya-outdoor-serbest-dalis-sampiyonasinda-3-oldu-1074976874.html

Şahika Ercümen, Dünya Outdoor Serbest Dalış Şampiyonası'nda 3. oldu

Şahika Ercümen, Dünya Outdoor Serbest Dalış Şampiyonası'nda 3. oldu

Milli sporcu Şahika Ercümen, Honduras'ta düzenlenen 7. Dünya Outdoor Serbest Dalış Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak dünya üçüncüsü olmayı başardı. 28.08.2023, Sputnik Türkiye

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şahika ercümen

spor

serbest dalış

dünya

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 7. Dünya Outdoor Serbest Dalış Şampiyonası Honduras'ın Roatan şehrinde düzenlendi. Şampiyonada Şahika Ercümen sabit ağırlık çift palet branşında 91 metre dalışı ile yeni Türkiye rekoru kırarak dünya 3'üncüsü olmayı başardı.Sabit ağırlık paletsiz branşında yarışan milli sporcu Görkem Gedik ise 69 metre ile yeni Türkiye rekoru kırarak 8'inci oldu.

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şahika ercümen, serbest dalış, dünya