https://sputniknews.com.tr/20230828/rusya-guvenlik-konseyi-abd-ukraynadan-sonra-bdtdeki-askeri-biyolojik-calismalarini-hizlandirdi-1075003136.html

Rusya Güvenlik Konseyi: ABD, Ukrayna'dan sonra BDT'deki askeri-biyolojik çalışmalarını hızlandırdı

Rusya Güvenlik Konseyi: ABD, Ukrayna'dan sonra BDT'deki askeri-biyolojik çalışmalarını hızlandırdı

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Aleksey Şevtsov, Ukrayna'daki birçok askeri biyolojik projeyi durdurmak zorunda kalan ABD’nin, BDT alanında bu... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T20:18+0300

2023-08-28T20:18+0300

2023-08-28T20:21+0300

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Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Şevtsov, Rossiyskaya Gazeta’ya demecinde ABD’nin Ukrayna ve BDT ülkelerinde yürüttüğü biyolojik programları ile ilgili açıklamalarda bulundu.Şevtsov, Ukrayna'daki birçok askeri biyolojik projeyi durdurmak zorunda kalan ABD’nin, BDT alanında bu yöndeki faaliyetlerini hızlandırdığına dikkat çekti.‘ABD belirli etnik gruplara karşı biyolojik silah geliştiriyor’Şevtsov, ABD'nin belirli etnik grupları hedef alan biyolojik silahlar da dahil olmak üzere biyolojik silahlar geliştirdiği bilgisini verdi.“ABD'nin belirli etnik gruplara yönelik olanlar da dahil olmak üzere biyolojik silahlar geliştirdiği doğrulanmıştır” diyen Şevtsov, Rusya'nın ABD'nin biyolojik savaş programlarının tehlikeleri hakkındaki düzenli bilgilendirmelerinin Washington'u gerçek hedeflerini daha dikkatli bir şekilde gizlemeye zorladığını vurguladı.‘ABD ve AB, Rusya'yı izole etmek için BDT ülkelerine şantaj yapıyor’ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım tehditleri ile BDT ülkelerini Rusya ile her alanda işbirliğini kısıtlamaya zorlamaya çalıştığına dikkat çeken Şevtsov, “Bugün ABD ve AB, ‘ikincil yaptırımlar’ tehdidi, siyasi baskı ve şantaj ile BDT ülkelerini siyasi, ekonomik, kültürel, insani ve son olarak bir o kadar önemli olan güvenlik alanında Rusya ile işbirliğini kısıtlamaya zorlamaya çalışıyor” dedi ve şöyle devam etti:Şevtsov, sömürgeci Batı sistemine katılmaksızın bağımsız bir kalkınma yolunu seçen Sovyet sonrası devletlerde ise şimdi ekonomik bir iyileşme olduğunu sözlerine ekledi.

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bağımsız devletler topluluğu (bdt), bdt, rusya, abd, ukrayna krizi, ukrayna