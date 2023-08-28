https://sputniknews.com.tr/20230828/rus-cerrah-ukrayna-ihalari-ozellikle-rus-askeri-doktorlari-avliyor-1075005097.html
Rus cerrah: Ukrayna İHA’ları özellikle Rus askeri doktorları avlıyor
Rus cerrah: Ukrayna İHA’ları özellikle Rus askeri doktorları avlıyor
Rus cerrah Valentin, Ukrayna ordusunun FPV (first person's view) fonksiyonunu kullandığı insansız hava araçlarının (İHA) Zaporojye cephesinde, savaş alanından... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T23:33+0300
2023-08-28T23:33+0300
2023-08-28T23:33+0300
ukrayna krizi
cerrah
ukrayna krizi
ukrayna
insansız hava aracı (iha)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070328079_0:0:2964:1668_1920x0_80_0_0_4cb0fd4a6c59397855a0a11c99597dd0.jpg
Rus Silahlı Kuvvetler 58. Ordusu Bağımsız Tıbbi Tabur Cerrahi Bölüm Başkanı Valentin, Sputnik’e açıklamasında, “Sağlıkçıları yok etmeye çalıştıkları bir gerçek. Çünkü, bizden bir yıl sonra mezun olan arkadaşımız hayatını kaybetti. Tahliye grubu içinde teçhizatla yaralıları tahliye ediyordu. Kamikaze İHA’yla vuruldu. Şahsen tanıdığım, uzun süre çalıştığım birkaç sağlıkçıyı daha vurdular. Birini de UAZ otomobiliyle gittiği sırada vurdular. Galiba yine kamikaze İHA’ydı” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun bilinçli ve kasıtlı olarak Rus ordusunun sağlık çalışanlarını ve tahliye ekiplerini vurduğunu söyleyen Valentin, “Çünkü FPV İHA’larının operatörleri nereye indiğini ve hangi hedefi vurduğunu görüyorlar” dedi.'First person's view', operatör tarafından İHA’yı kontrol etmek için kullanılan kameranın monte edildiği bir İHA türü.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070328079_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6205720a772921f457e84fa385a92c6d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cerrah, ukrayna krizi, ukrayna, insansız hava aracı (iha)
cerrah, ukrayna krizi, ukrayna, insansız hava aracı (iha)
Rus cerrah: Ukrayna İHA’ları özellikle Rus askeri doktorları avlıyor
Abone ol
Rus cerrah Valentin, Ukrayna ordusunun FPV (first person's view) fonksiyonunu kullandığı insansız hava araçlarının (İHA) Zaporojye cephesinde, savaş alanından yaralıları tahliye eden Rus askeri doktorlara ve sağlık ekiplerine defalarca saldırdığını belirtti.
Rus Silahlı Kuvvetler 58. Ordusu Bağımsız Tıbbi Tabur Cerrahi Bölüm Başkanı Valentin, Sputnik’e açıklamasında, “Sağlıkçıları yok etmeye çalıştıkları bir gerçek. Çünkü, bizden bir yıl sonra mezun olan arkadaşımız hayatını kaybetti. Tahliye grubu içinde teçhizatla yaralıları tahliye ediyordu. Kamikaze İHA’yla vuruldu. Şahsen tanıdığım, uzun süre çalıştığım birkaç sağlıkçıyı daha vurdular. Birini de UAZ otomobiliyle gittiği sırada vurdular. Galiba yine kamikaze İHA’ydı” ifadesini kullandı.
Ukrayna ordusunun bilinçli ve kasıtlı olarak Rus ordusunun sağlık çalışanlarını ve tahliye ekiplerini vurduğunu söyleyen Valentin, “Çünkü FPV İHA’larının operatörleri nereye indiğini ve hangi hedefi vurduğunu görüyorlar” dedi.
'First person's view', operatör tarafından İHA’yı kontrol etmek için kullanılan kameranın monte edildiği bir İHA türü.