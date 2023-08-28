https://sputniknews.com.tr/20230828/rus-cerrah-ukrayna-ihalari-ozellikle-rus-askeri-doktorlari-avliyor-1075005097.html

Rus cerrah: Ukrayna İHA’ları özellikle Rus askeri doktorları avlıyor

Rus cerrah: Ukrayna İHA’ları özellikle Rus askeri doktorları avlıyor

Rus cerrah Valentin, Ukrayna ordusunun FPV (first person's view) fonksiyonunu kullandığı insansız hava araçlarının (İHA) Zaporojye cephesinde, savaş alanından... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T23:33+0300

2023-08-28T23:33+0300

2023-08-28T23:33+0300

ukrayna krizi

cerrah

ukrayna krizi

ukrayna

insansız hava aracı (iha)

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Rus Silahlı Kuvvetler 58. Ordusu Bağımsız Tıbbi Tabur Cerrahi Bölüm Başkanı Valentin, Sputnik’e açıklamasında, “Sağlıkçıları yok etmeye çalıştıkları bir gerçek. Çünkü, bizden bir yıl sonra mezun olan arkadaşımız hayatını kaybetti. Tahliye grubu içinde teçhizatla yaralıları tahliye ediyordu. Kamikaze İHA’yla vuruldu. Şahsen tanıdığım, uzun süre çalıştığım birkaç sağlıkçıyı daha vurdular. Birini de UAZ otomobiliyle gittiği sırada vurdular. Galiba yine kamikaze İHA’ydı” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun bilinçli ve kasıtlı olarak Rus ordusunun sağlık çalışanlarını ve tahliye ekiplerini vurduğunu söyleyen Valentin, “Çünkü FPV İHA’larının operatörleri nereye indiğini ve hangi hedefi vurduğunu görüyorlar” dedi.'First person's view', operatör tarafından İHA’yı kontrol etmek için kullanılan kameranın monte edildiği bir İHA türü.

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cerrah, ukrayna krizi, ukrayna, insansız hava aracı (iha)