https://sputniknews.com.tr/20230828/rus-askeri-doktor-ukrayna-ordusunun-misket-bombalarindan-en-cok-siviller-zarar-goruyor-1074943773.html

Rus askeri doktor: Ukrayna ordusunun misket bombalarından en çok siviller zarar görüyor

Rus askeri doktor: Ukrayna ordusunun misket bombalarından en çok siviller zarar görüyor

Rus askeri doktor, Ukrayna ordusu tarafından misket bombası kullanımının sonuçlarını anlattı. 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T17:45+0300

2023-08-28T17:45+0300

2023-08-28T18:04+0300

ukrayna krizi

video

himars roket sistemi

misket bombası

ukrayna silahlı kuvvetleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1c/1074999830_9:0:1341:749_1920x0_80_0_0_3e56736d927cedba7cccc7ae44826733.png

Rusya 58. Kombine Silah Ordusu Tıbbi Taburu Cerrahi Departmanı Başkanı Valentin gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan NATO misket bombalarının en fazla sivil halkı etkilediğini söyledi.Ön cephede görev yapan Rus askeri doktor, “Misket bombaları en fazla sivilleri vurmaya başladı. Çünkü yerleşim yerlerinde insan gücüne karşı sıklıkla kullanılıyorlar ve asker kadar elbette yardım sağladığımız yerel halk da geliyor. Üstelik zırhlı koruma ekipmanına sahip olmadıkları için sivil halk daha fazla zarar görüyor” dedi.Daha önce Amerikan HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan mermilerden yaralananlarla uğraşmak zorunda kaldıklarını belirten askeri doktor, "HIMARS çoklu roketatar sistemleri mermilerinin yoğun kullanıldığı bir dönem vardı. Bunlar küçük, çelik top şeklindeki yuvarlak şarapneller. Çılgın bir delme gücüne sahip, yani vücudu baştan sona deliyor. Ve bu tür pek çok yara vardı. Şu anda büyük olasılıkla HIMARS’lar tükeniyor, daha az kullanmaya başladılar, artık misket bombalarının kullanımı başladı ve o da bir takım karakteristik özelliklere yol açıyor” diye konuştu.Kaçıp korunmanın mümkün olduğu HIMARS mermilerinin aksine, misket bombalarının tüm alanı vurduğunu ve her yöne dağılarak patladığına vurgu yapan doktor, "Mermiler yaralının önünde, yanında, arkasında patlıyor ve büyük yaralar almasına neden oluyor. Aynı anda bacaklar, pelvis, mide, göğüs gibi yerlere nüfuz ediyor ve dolayısıyla yaralıların durumu çok ağır hale geliyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230826/ukrayna-ordusu-belgorod-bolgesindeki-bir-yerlesimi-misket-bombalariyla-vurdu-1074953512.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

"Ukrayna ordusunun misket bombalarından en çok siviller zarar görüyor" "Ukrayna ordusunun misket bombalarından en çok siviller zarar görüyor" 2023-08-28T17:45+0300 true PT1M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, himars roket sistemi, misket bombası, ukrayna silahlı kuvvetleri