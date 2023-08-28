https://sputniknews.com.tr/20230828/rus-askeri-doktor-ukrayna-ordusunun-misket-bombalarindan-en-cok-siviller-zarar-goruyor-1074943773.html
Rus askeri doktor: Ukrayna ordusunun misket bombalarından en çok siviller zarar görüyor
Rus askeri doktor: Ukrayna ordusunun misket bombalarından en çok siviller zarar görüyor
Rus askeri doktor, Ukrayna ordusu tarafından misket bombası kullanımının sonuçlarını anlattı. 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T17:45+0300
2023-08-28T17:45+0300
2023-08-28T18:04+0300
ukrayna krizi
video
himars roket sistemi
misket bombası
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya 58. Kombine Silah Ordusu Tıbbi Taburu Cerrahi Departmanı Başkanı Valentin gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan NATO misket bombalarının en fazla sivil halkı etkilediğini söyledi.Ön cephede görev yapan Rus askeri doktor, “Misket bombaları en fazla sivilleri vurmaya başladı. Çünkü yerleşim yerlerinde insan gücüne karşı sıklıkla kullanılıyorlar ve asker kadar elbette yardım sağladığımız yerel halk da geliyor. Üstelik zırhlı koruma ekipmanına sahip olmadıkları için sivil halk daha fazla zarar görüyor” dedi.Daha önce Amerikan HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan mermilerden yaralananlarla uğraşmak zorunda kaldıklarını belirten askeri doktor, "HIMARS çoklu roketatar sistemleri mermilerinin yoğun kullanıldığı bir dönem vardı. Bunlar küçük, çelik top şeklindeki yuvarlak şarapneller. Çılgın bir delme gücüne sahip, yani vücudu baştan sona deliyor. Ve bu tür pek çok yara vardı. Şu anda büyük olasılıkla HIMARS’lar tükeniyor, daha az kullanmaya başladılar, artık misket bombalarının kullanımı başladı ve o da bir takım karakteristik özelliklere yol açıyor” diye konuştu.Kaçıp korunmanın mümkün olduğu HIMARS mermilerinin aksine, misket bombalarının tüm alanı vurduğunu ve her yöne dağılarak patladığına vurgu yapan doktor, "Mermiler yaralının önünde, yanında, arkasında patlıyor ve büyük yaralar almasına neden oluyor. Aynı anda bacaklar, pelvis, mide, göğüs gibi yerlere nüfuz ediyor ve dolayısıyla yaralıların durumu çok ağır hale geliyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230826/ukrayna-ordusu-belgorod-bolgesindeki-bir-yerlesimi-misket-bombalariyla-vurdu-1074953512.html
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"Ukrayna ordusunun misket bombalarından en çok siviller zarar görüyor"
"Ukrayna ordusunun misket bombalarından en çok siviller zarar görüyor"
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video, himars roket sistemi, misket bombası, ukrayna silahlı kuvvetleri
video, himars roket sistemi, misket bombası, ukrayna silahlı kuvvetleri
Rus askeri doktor: Ukrayna ordusunun misket bombalarından en çok siviller zarar görüyor
17:45 28.08.2023 (güncellendi: 18:04 28.08.2023) Abone ol
Rus askeri doktor, Ukrayna ordusu tarafından misket bombası kullanımının sonuçlarını anlattı.
Rusya 58. Kombine Silah Ordusu Tıbbi Taburu Cerrahi Departmanı Başkanı Valentin gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan NATO misket bombalarının en fazla sivil halkı etkilediğini söyledi.
Ön cephede görev yapan Rus askeri doktor, “Misket bombaları en fazla sivilleri vurmaya başladı. Çünkü yerleşim yerlerinde insan gücüne karşı sıklıkla kullanılıyorlar ve asker kadar elbette yardım sağladığımız yerel halk da geliyor. Üstelik zırhlı koruma ekipmanına sahip olmadıkları için sivil halk daha fazla zarar görüyor” dedi.
Daha önce Amerikan HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan mermilerden yaralananlarla uğraşmak zorunda kaldıklarını belirten askeri doktor, "HIMARS çoklu roketatar sistemleri mermilerinin yoğun kullanıldığı bir dönem vardı. Bunlar küçük, çelik top şeklindeki yuvarlak şarapneller. Çılgın bir delme gücüne sahip, yani vücudu baştan sona deliyor. Ve bu tür pek çok yara vardı. Şu anda büyük olasılıkla HIMARS’lar tükeniyor, daha az kullanmaya başladılar, artık misket bombalarının kullanımı başladı ve o da bir takım karakteristik özelliklere yol açıyor” diye konuştu.
Kaçıp korunmanın mümkün olduğu HIMARS mermilerinin aksine, misket bombalarının tüm alanı vurduğunu ve her yöne dağılarak patladığına vurgu yapan doktor, "Mermiler yaralının önünde, yanında, arkasında patlıyor ve büyük yaralar almasına neden oluyor. Aynı anda bacaklar, pelvis, mide, göğüs gibi yerlere nüfuz ediyor ve dolayısıyla yaralıların durumu çok ağır hale geliyor” ifadelerini kullandı.