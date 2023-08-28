Peskov: Rusya, Türkiye ve Katar arasında tahıl anlaşması imzalanması konusunda bir mutabakat yok
14:13 28.08.2023 (güncellendi: 14:22 28.08.2023)
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının Rusya, Türkiye ve Katar'ın katılımıyla yeniden yürürlüğe koyulması konusunda somut bir mutabakat bulunmadığını söyledi.
Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Alman Bild gazetesinde yer alan ve Rusya, Türkiye ve Katar'ın tahıl sevkiyatıyla ilgili yeni bir anlaşma hazırlamak için harekete geçtiğine dair iddia soruldu.
Kremlin Sözcüsü, "Katar'ın yer aldığı çeşitli işbirliği seçenekleri var ancak şu anda bu konuda önemli bir mutabakat bulunmuyor" yanıtını verdi. Bununla beraber Peskov, tahıl anlaşması konusunda çeşitli formatlarda çeşitli tartışmalar yapıldığının da altını çizdi.
Tahıl anlaşmasının sona erdiği tarihten bu yanaki ikinci geminin Kiev'in organize ettiği geçici koridor üzerinden Karadeniz'e açılmasını da değerlendiren Peskov, bunun tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girme olasılığını etkilemeyeceğini, bunun anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünün uygulanmasına bağlı olduğunu vurguladı.
Kremlin Sözcüsü, "Katar'ın yer aldığı çeşitli işbirliği seçenekleri var ancak şu anda bu konuda önemli bir mutabakat bulunmuyor" yanıtını verdi. Bununla beraber Peskov, tahıl anlaşması konusunda çeşitli formatlarda çeşitli tartışmalar yapıldığının da altını çizdi.
Tahıl anlaşmasının sona erdiği tarihten bu yanaki ikinci geminin Kiev'in organize ettiği geçici koridor üzerinden Karadeniz'e açılmasını da değerlendiren Peskov, bunun tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girme olasılığını etkilemeyeceğini, bunun anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünün uygulanmasına bağlı olduğunu vurguladı.
'Putin-Erdoğan görüşmesi yakın zamanda gerçekleşecek'
Basın toplantısında Peskov'a yöneltilen bir diğer soru, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında beklenen görüşmenin Rusya'da yapılma olasılığı oldu.
Kremlin Sözcüsü, "Görüşme yakında gerçekleşecek. Zamanı geldiğinde bu konuda bilgi vereceğiz. Görüşmenin duyurulma tarihleriyle ilgili birtakım mutabakatlar var ve bunlara bağlı kalma niyetindeyiz" yanıtını verdi.
Kremlin Sözcüsü, "Görüşme yakında gerçekleşecek. Zamanı geldiğinde bu konuda bilgi vereceğiz. Görüşmenin duyurulma tarihleriyle ilgili birtakım mutabakatlar var ve bunlara bağlı kalma niyetindeyiz" yanıtını verdi.