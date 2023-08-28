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https://sputniknews.com.tr/20230828/peskov-rusya-turkiye-ve-katar-arasinda-tahil-anlasmasi-imzalanmasi-konusunda-bir-mutabakat-yok-1074994244.html
Peskov: Rusya, Türkiye ve Katar arasında tahıl anlaşması imzalanması konusunda bir mutabakat yok
Peskov: Rusya, Türkiye ve Katar arasında tahıl anlaşması imzalanması konusunda bir mutabakat yok
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının Rusya, Türkiye ve Katar'ın katılımıyla yeniden yürürlüğe koyulması konusunda somut bir mutabakat... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
tahıl sevkiyatı
karadeniz tahıl koridoru
tahıl anlaşması
katar
türkiye
rusya
dmitriy peskov
moskova
kiev
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Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Alman Bild gazetesinde yer alan ve Rusya, Türkiye ve Katar'ın tahıl sevkiyatıyla ilgili yeni bir anlaşma hazırlamak için harekete geçtiğine dair iddia soruldu.Kremlin Sözcüsü, "Katar'ın yer aldığı çeşitli işbirliği seçenekleri var ancak şu anda bu konuda önemli bir mutabakat bulunmuyor" yanıtını verdi. Bununla beraber Peskov, tahıl anlaşması konusunda çeşitli formatlarda çeşitli tartışmalar yapıldığının da altını çizdi.Tahıl anlaşmasının sona erdiği tarihten bu yanaki ikinci geminin Kiev'in organize ettiği geçici koridor üzerinden Karadeniz'e açılmasını da değerlendiren Peskov, bunun tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girme olasılığını etkilemeyeceğini, bunun anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünün uygulanmasına bağlı olduğunu vurguladı.'Putin-Erdoğan görüşmesi yakın zamanda gerçekleşecek'Basın toplantısında Peskov'a yöneltilen bir diğer soru, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında beklenen görüşmenin Rusya'da yapılma olasılığı oldu.Kremlin Sözcüsü, "Görüşme yakında gerçekleşecek. Zamanı geldiğinde bu konuda bilgi vereceğiz. Görüşmenin duyurulma tarihleriyle ilgili birtakım mutabakatlar var ve bunlara bağlı kalma niyetindeyiz" yanıtını verdi.
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tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, katar, türkiye, rusya, dmitriy peskov, moskova, kiev, açıklama
tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, katar, türkiye, rusya, dmitriy peskov, moskova, kiev, açıklama

Peskov: Rusya, Türkiye ve Katar arasında tahıl anlaşması imzalanması konusunda bir mutabakat yok

14:13 28.08.2023 (güncellendi: 14:22 28.08.2023)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidinKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının Rusya, Türkiye ve Katar'ın katılımıyla yeniden yürürlüğe koyulması konusunda somut bir mutabakat bulunmadığını söyledi.
Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Alman Bild gazetesinde yer alan ve Rusya, Türkiye ve Katar'ın tahıl sevkiyatıyla ilgili yeni bir anlaşma hazırlamak için harekete geçtiğine dair iddia soruldu.

Kremlin Sözcüsü, "Katar'ın yer aldığı çeşitli işbirliği seçenekleri var ancak şu anda bu konuda önemli bir mutabakat bulunmuyor" yanıtını verdi. Bununla beraber Peskov, tahıl anlaşması konusunda çeşitli formatlarda çeşitli tartışmalar yapıldığının da altını çizdi.

Tahıl anlaşmasının sona erdiği tarihten bu yanaki ikinci geminin Kiev'in organize ettiği geçici koridor üzerinden Karadeniz'e açılmasını da değerlendiren Peskov, bunun tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girme olasılığını etkilemeyeceğini, bunun anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünün uygulanmasına bağlı olduğunu vurguladı.

'Putin-Erdoğan görüşmesi yakın zamanda gerçekleşecek'

Basın toplantısında Peskov'a yöneltilen bir diğer soru, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında beklenen görüşmenin Rusya'da yapılma olasılığı oldu.

Kremlin Sözcüsü, "Görüşme yakında gerçekleşecek. Zamanı geldiğinde bu konuda bilgi vereceğiz. Görüşmenin duyurulma tarihleriyle ilgili birtakım mutabakatlar var ve bunlara bağlı kalma niyetindeyiz" yanıtını verdi.
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