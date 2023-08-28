https://sputniknews.com.tr/20230828/peskov-rusya-turkiye-ve-katar-arasinda-tahil-anlasmasi-imzalanmasi-konusunda-bir-mutabakat-yok-1074994244.html

Peskov: Rusya, Türkiye ve Katar arasında tahıl anlaşması imzalanması konusunda bir mutabakat yok

Peskov: Rusya, Türkiye ve Katar arasında tahıl anlaşması imzalanması konusunda bir mutabakat yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının Rusya, Türkiye ve Katar'ın katılımıyla yeniden yürürlüğe koyulması konusunda somut bir mutabakat... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T14:13+0300

2023-08-28T14:13+0300

2023-08-28T14:22+0300

dünya

tahıl sevkiyatı

karadeniz tahıl koridoru

tahıl anlaşması

katar

türkiye

rusya

dmitriy peskov

moskova

kiev

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Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Alman Bild gazetesinde yer alan ve Rusya, Türkiye ve Katar'ın tahıl sevkiyatıyla ilgili yeni bir anlaşma hazırlamak için harekete geçtiğine dair iddia soruldu.Kremlin Sözcüsü, "Katar'ın yer aldığı çeşitli işbirliği seçenekleri var ancak şu anda bu konuda önemli bir mutabakat bulunmuyor" yanıtını verdi. Bununla beraber Peskov, tahıl anlaşması konusunda çeşitli formatlarda çeşitli tartışmalar yapıldığının da altını çizdi.Tahıl anlaşmasının sona erdiği tarihten bu yanaki ikinci geminin Kiev'in organize ettiği geçici koridor üzerinden Karadeniz'e açılmasını da değerlendiren Peskov, bunun tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girme olasılığını etkilemeyeceğini, bunun anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünün uygulanmasına bağlı olduğunu vurguladı.'Putin-Erdoğan görüşmesi yakın zamanda gerçekleşecek'Basın toplantısında Peskov'a yöneltilen bir diğer soru, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında beklenen görüşmenin Rusya'da yapılma olasılığı oldu.Kremlin Sözcüsü, "Görüşme yakında gerçekleşecek. Zamanı geldiğinde bu konuda bilgi vereceğiz. Görüşmenin duyurulma tarihleriyle ilgili birtakım mutabakatlar var ve bunlara bağlı kalma niyetindeyiz" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230828/zaharova-rusya-ve-turkiye-disisleri-bakanlari-en-yakin-zamanda-moskovada-gorusecek-1074993168.html

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tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, katar, türkiye, rusya, dmitriy peskov, moskova, kiev, açıklama