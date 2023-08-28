https://sputniknews.com.tr/20230828/milyonlarca-memur-ve-emeklisini-ilgilendiren-toplanti-basladi-zam-orani-icin-son-tarih-1074984609.html

Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiren toplantı başladı: Zam oranı için son tarih yaklaşıyor

Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiren toplantı başladı: Zam oranı için son tarih yaklaşıyor

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Heyeti'nin 3. toplantısı başladı. 2 yıllık zam oranında son sözü kurul söyleyecek. Kararın en geç 31 Ağustos'ta açıklanması... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T10:23+0300

2023-08-28T10:23+0300

2023-08-28T10:34+0300

ekonomi

memur

memur maaşı

emekli maaşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074499490_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2574ee8f859e642b23d70e4f4d3072d0.jpg

Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranında gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda. Kurulun dün gerçekleştirdiği 2. toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'nin 3. toplantısı başladı.TRT'nin haberine göre, toplantıya kamu işveren heyeti ve sendika temsilcileri de katıldı. Toplantıda, Kamu İşveren Heyeti ile sendikaların görüşleri dinleniyor.31 Ağustos'a kadar karar verilecekMilyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren maaş zammıyla ilgili gözler şimdi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği kararda olacak.Böylece 31 Ağustos'ta memur ve memur emeklisinin zam oranları belli olacak.11 üyeden oluşan kurul oy çokluğuyla karar alıyor. Kurulun kararı kesin olacak, itiraz edilemeyecek.Kurulda kimler var?Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230828/memur--emekli-zamminda-2-toplanti-yapildi-taraflar-tekliflerini-sundu-oran-ne-olacak-1074977844.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

memur, memur maaşı, emekli maaşı