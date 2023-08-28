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https://sputniknews.com.tr/20230828/memur--emekli-zamminda-2-toplanti-yapildi-taraflar-tekliflerini-sundu-oran-ne-olacak-1074977844.html
Memur- emekli zammında 2. toplantı yapıldı: Taraflar tekliflerini sundu, oran ne olacak?
Memur- emekli zammında 2. toplantı yapıldı: Taraflar tekliflerini sundu, oran ne olacak?
6.5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam oranını belirlemek için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T06:04+0300
2023-08-28T06:04+0300
ekonomi
memur
memur zammı
memur maaşı
emekli
emekli maaşı
toplu sözleşme
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Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranında gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda. Kurul 2. toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığındaki toplantıya, akademisyenler, Memur-Sen, Kamu-sen ve KESK temsilcilerinden oluşan 11 üyenin tamamı katıldı.NTV'nin haberine göre, toplantıda taraflar dinlendi. Önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ardından Memur-Sen yetkilileri zam oranına ilişkin kendi bakış açılarını ortaya koydu.Heyet bugün 3. toplantısını yapacak.Kurulda kimler yer alıyor?Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.Teklifler neydi?Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.
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Memur- emekli zammında 2. toplantı yapıldı: Taraflar tekliflerini sundu, oran ne olacak?

06:04 28.08.2023
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6.5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam oranını belirlemek için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda taraflar tekliflerini sundu.
Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranında gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda. Kurul 2. toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığındaki toplantıya, akademisyenler, Memur-Sen, Kamu-sen ve KESK temsilcilerinden oluşan 11 üyenin tamamı katıldı.
NTV'nin haberine göre, toplantıda taraflar dinlendi. Önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ardından Memur-Sen yetkilileri zam oranına ilişkin kendi bakış açılarını ortaya koydu.

Heyet bugün 3. toplantısını yapacak.

Kurulda kimler yer alıyor?

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

Teklifler neydi?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.
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EKONOMİ
Memur- emekli zammı için kritik toplantı yapıldı
26 Ağustos, 12:15
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