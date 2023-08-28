https://sputniknews.com.tr/20230828/macron-bricsin-genislemesi-asiri-batili--gorulen-dunya-duzenine-alternatif-olusturma-riski-tasiyor-1075002710.html
Macron: BRICS’in genişlemesi dünyanın parçalanması riskini taşıyor
Macron: BRICS’in genişlemesi dünyanın parçalanması riskini taşıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BRICS’in genişlemesinde ‘aşırı Batılı’ olan mevcut dünya düzenine alternatif oluşturma riskini gördüğünü belirtti. 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T19:56+0300
2023-08-28T19:56+0300
2023-08-28T19:58+0300
emmanuel macron
dünya
avrupa
brics zirvesi
brics
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Yunan elçilerle yıllık toplantıda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “BRICS’in genişlemesi, aşırı Batılı olarak görülen dünya düzenine alternatif oluşturma niyetini gösteriyor. Bütün bunlar, uluslararası hukuku ve uluslararası ticaret alanında kabul edilen düzeni ihlal eden Çin ile ABD arasındaki çatışma bağlamında oluyor” ifadesini kullandı.Macron’un sözlerine göre, bu genişleme, “dünyanın parçalanması” riskini oluşturuyor. Bu riskin önlenmesi gerektiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, bu nedenle tüm ortaklarla konuşma niyetinde olduklarını kaydetti.
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emmanuel macron, avrupa, brics zirvesi, brics
emmanuel macron, avrupa, brics zirvesi, brics
Macron: BRICS’in genişlemesi dünyanın parçalanması riskini taşıyor
19:56 28.08.2023 (güncellendi: 19:58 28.08.2023) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BRICS’in genişlemesinde ‘aşırı Batılı’ olan mevcut dünya düzenine alternatif oluşturma riskini gördüğünü belirtti.
Yunan elçilerle yıllık toplantıda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “BRICS’in genişlemesi, aşırı Batılı olarak görülen dünya düzenine alternatif oluşturma niyetini gösteriyor. Bütün bunlar, uluslararası hukuku ve uluslararası ticaret alanında kabul edilen düzeni ihlal eden Çin ile ABD arasındaki çatışma bağlamında oluyor” ifadesini kullandı.
Macron’un sözlerine göre, bu genişleme, “dünyanın parçalanması” riskini oluşturuyor. Bu riskin önlenmesi gerektiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, bu nedenle tüm ortaklarla konuşma niyetinde olduklarını kaydetti.