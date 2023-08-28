https://sputniknews.com.tr/20230828/lastikleri-patlamis-eski-bisikleti-birakip-6-bin-tllik-son-model-bisikleti-caldi-1074997985.html

Lastikleri patlamış eski bisikleti bırakıp, 6 bin TL'lik son model bisikleti çaldı

Lastikleri patlamış eski bisikleti bırakıp, 6 bin TL'lik son model bisikleti çaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, lastikleri patlak bisikletle geldiği iş yerinden 6 bin TL'lik son model bisikleti çalarak kayıplara karıştı. 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T16:15+0300

2023-08-28T16:15+0300

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yaşam

antalya

bisiklet

hırsız

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Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 2032. Sokak'taki bir kaportacı dükkanına gelen kimliği belirsiz kişi, iterek getirdiği lastikleri patlamış bisikleti iş yerinin yanında bulunan çöp konteynerine dayadıktan sonra içeride bulunan 2023 model bisikleti alıp ortadan kayboldu. Hırsızlık anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin saat 19.30 sıralarında iterek getirdiği bisikleti iş yerinin bitişiğinde bulunan çöp konteynerinin yanına bıraktığı, yaklaşık 2 saat boyunca çevreyi kontrol ettikten sonra Osman İnal Öz’e ait bisiklete binerek uzaklaştığı görüldü.'20 gün önce Alanya’daki bayiden 6 bin 750 liraya aldım'Osman İnal Öz, dışarıda çöpün yanında bir başka bisikleti görünce çevredeki esnaf arkadaşlarının kendisine şaka yaptığını düşündüğünü belirterek, “Şu ana kadar bisikletimden bir haber çıkmayınca polise haber verdim. Güvenlik kamerasında bisikletimin tanımadığım bir kişi tarafından çalındığını gördüm. Bisikletimin yerine de bu bisikleti bırakmış. Bisikletimi 20 gün önce Alanya’daki bayiden 6 bin 750 liraya aldım. Tüm evrakları bisikletimin çantasındaydı. Bisikletimin bir an önce bulunmasını istiyorum” dedi.Şüphelinin hırsızlık yaptığı iş yerinin yakınındaki bir marketten peynir ekmek istediği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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antalya, bisiklet, hırsız