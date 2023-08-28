https://sputniknews.com.tr/20230828/kocaelide-2-milyon-152-bin-sahte-dolar-ele-gecirildi-8-kisi-gozaltina-alindi-1075001669.html

Kocaeli'de 2 milyon 152 bin sahte dolar ele geçirildi: 8 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de 2 milyon 152 bin sahte dolar ele geçirildi: 8 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmek isteyen kişilere yönelik operasyonda, 2 milyon 152 bin sahte dolar ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı. 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T18:28+0300

2023-08-28T18:28+0300

2023-08-28T18:28+0300

türkiye

kocaeli

sahte

dolar

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde ikamet eden bazı kişilerin, kiraladıkları depoda kurdukları matbaada sahte dolar imal ettikleri belirlendi.Teknik ve fiziki takip sonucu ekiplerin 26 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda, sahte paraların alıcılara teslimi sırasında 8 zanlı suçüstü yakalandı.Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 21 bin 520 sahte 100 dolar, para basımında kullanılan makineler ile kalıplar ele geçirildi.

türkiye

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