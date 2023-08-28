Kişisel inziva kamplarına ilgi arttı: 'Hiçbiri bilimsel dayanağı olan çalışmalar değil'

“Hiçbiri bilimsel ya da bilimsel dayanağı olan çalışmalar değil. Her biri farklı bir akımdan esinleniyor. Biri yogadan, diğeri Taoizmden etkileniyor. Hepsinin farklı bir çıkış noktası var ama artık ipin ucu kaçtı. Çok fazla ve ne olduğu bilinmeyen etkinlik mevcut. Biz de hoş karşılamıyoruz. Arz-talep meselesine gelince bu çalışmalar ABD gibi gelişmiş ülkelerde de var ama oraların kendine özgü bir sosyal sistemi var. Vergisini verdiği sürece istediği şeyleri yapabiliyorlar. Nüfusu 16 milyon olduğu söylenen bir şehirde yaşıyoruz. Bu rakamın yüzde 5’i 800 bin kişi eder. Bu oran da doğrudan telkine yatkın kesimi gösterir. Yani ikna edilmesi çok kolaydır. Bunu çok safiyane yapanlar da var ama bilimsel bir doğrusu yok. Talep ettikleri paralar da az değil. Bunun önüne geçmek kolay değil. Ancak uzun vadede bilimsel aklı daha fazla kullanan bir toplum olabilirsek belki daha sağlam adımlar atabiliriz.”