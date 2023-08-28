https://sputniknews.com.tr/20230828/kayseride-sel-araclar-camura-gomuldu-1075004717.html
Kayseri'de sel: Araçlar çamura gömüldü
Kayseri'de sel: Araçlar çamura gömüldü
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen selde araçlar çamura gömüldü. 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T22:38+0300
2023-08-28T22:38+0300
2023-08-28T23:04+0300
türkiye
kayseri
sel felaketi
sel
çamur
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Kayseri Yahyalı'da Yenice Mahallesi’nde aşırı yağışlar sonucu sel meydana geldi. Sel sularının getirdiği taş ve topraklar yolların kapanmasına neden olurken, bazı araçlar da çamura saplandı.Selin etkili olduğu bölgelerde jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri çalışma yaptı. Yağışla birlikte bazı evleri su basarken, bahçe duvarları da zarar gördü. Ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.
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kayseri, sel felaketi, sel, çamur
kayseri, sel felaketi, sel, çamur
Kayseri'de sel: Araçlar çamura gömüldü
22:38 28.08.2023 (güncellendi: 23:04 28.08.2023) Abone ol
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen selde araçlar çamura gömüldü.
Kayseri Yahyalı'da Yenice Mahallesi’nde aşırı yağışlar sonucu sel meydana geldi. Sel sularının getirdiği taş ve topraklar yolların kapanmasına neden olurken, bazı araçlar da çamura saplandı.
Selin etkili olduğu bölgelerde jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri çalışma yaptı. Yağışla birlikte bazı evleri su basarken, bahçe duvarları da zarar gördü. Ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.