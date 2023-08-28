https://sputniknews.com.tr/20230828/kayseride-sel-araclar-camura-gomuldu-1075004717.html

Kayseri'de sel: Araçlar çamura gömüldü

Kayseri'de sel: Araçlar çamura gömüldü

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen selde araçlar çamura gömüldü. 28.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

kayseri

sel felaketi

sel

çamur

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Kayseri Yahyalı'da Yenice Mahallesi’nde aşırı yağışlar sonucu sel meydana geldi. Sel sularının getirdiği taş ve topraklar yolların kapanmasına neden olurken, bazı araçlar da çamura saplandı.Selin etkili olduğu bölgelerde jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri çalışma yaptı. Yağışla birlikte bazı evleri su basarken, bahçe duvarları da zarar gördü. Ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.

türkiye

kayseri

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kayseri, sel felaketi, sel, çamur