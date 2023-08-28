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Kaydıraktan düşen çocuğu ayaklarından yakaladı
Kaydıraktan düşen çocuğu ayaklarından yakaladı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde çocuk parkında dengesini kaybederek düşen kızı, arkadaşı ayaklarından yakalandı. 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T14:57+0300
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yaşam
park
çocuk
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Tuzla Mahallesi’nde bulunan bir işletmede meydana gelen olayda, bahçede bulunan oyun parkındaki kaydıraktan kayan küçük kız dengesini kaybederek düştü.Arkasından kayan arkadaşı ise ayaklarından yakalayarak küçük kızın zarar görmesini engelledi. Arkadaşın yara almasını engelleyen küçük kızın kahramanlığı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaydırakta dengesini kaybederek düşen küçük kızı arkadaşının ayaklarından tutması, vatandaşların yardıma koşması yer alıyor. Güvenlik kamerasını izlediklerinde şaşırdıklarını aktaran işletmeci Selman Yümnü, “Olay sırasında biz servis yapıyorduk. Sesleri duyunca parka koştuk. Ailesi kızı indirdikten sonra güvenlik kamerasına baktık ve ilginç olayı gördük. Bazı kahramanlar pelerin giymezmiş” dedi.
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park, çocuk, sakarya
park, çocuk, sakarya

Kaydıraktan düşen çocuğu ayaklarından yakaladı

14:57 28.08.2023
© İHA / ESRA ANGÜN-AW017557Sakarya'da kaydıraktan düşen çocuğu ayaklarından yakaladı
Sakarya'da kaydıraktan düşen çocuğu ayaklarından yakaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
© İHA / ESRA ANGÜN-AW017557
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde çocuk parkında dengesini kaybederek düşen kızı, arkadaşı ayaklarından yakalandı.
Tuzla Mahallesi’nde bulunan bir işletmede meydana gelen olayda, bahçede bulunan oyun parkındaki kaydıraktan kayan küçük kız dengesini kaybederek düştü.
Arkasından kayan arkadaşı ise ayaklarından yakalayarak küçük kızın zarar görmesini engelledi. Arkadaşın yara almasını engelleyen küçük kızın kahramanlığı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaydırakta dengesini kaybederek düşen küçük kızı arkadaşının ayaklarından tutması, vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.
Güvenlik kamerasını izlediklerinde şaşırdıklarını aktaran işletmeci Selman Yümnü, “Olay sırasında biz servis yapıyorduk. Sesleri duyunca parka koştuk. Ailesi kızı indirdikten sonra güvenlik kamerasına baktık ve ilginç olayı gördük. Bazı kahramanlar pelerin giymezmiş” dedi.
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