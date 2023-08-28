https://sputniknews.com.tr/20230828/kaydiraktan-dusen-cocugu-ayaklarindan-yakaladi-1074995292.html
Kaydıraktan düşen çocuğu ayaklarından yakaladı
Kaydıraktan düşen çocuğu ayaklarından yakaladı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde çocuk parkında dengesini kaybederek düşen kızı, arkadaşı ayaklarından yakalandı. 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T14:57+0300
2023-08-28T14:57+0300
2023-08-28T14:57+0300
yaşam
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çocuk
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Tuzla Mahallesi’nde bulunan bir işletmede meydana gelen olayda, bahçede bulunan oyun parkındaki kaydıraktan kayan küçük kız dengesini kaybederek düştü.Arkasından kayan arkadaşı ise ayaklarından yakalayarak küçük kızın zarar görmesini engelledi. Arkadaşın yara almasını engelleyen küçük kızın kahramanlığı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaydırakta dengesini kaybederek düşen küçük kızı arkadaşının ayaklarından tutması, vatandaşların yardıma koşması yer alıyor. Güvenlik kamerasını izlediklerinde şaşırdıklarını aktaran işletmeci Selman Yümnü, “Olay sırasında biz servis yapıyorduk. Sesleri duyunca parka koştuk. Ailesi kızı indirdikten sonra güvenlik kamerasına baktık ve ilginç olayı gördük. Bazı kahramanlar pelerin giymezmiş” dedi.
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Kaydıraktan düşen çocuğu ayaklarından yakaladı
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde çocuk parkında dengesini kaybederek düşen kızı, arkadaşı ayaklarından yakalandı.
Tuzla Mahallesi’nde bulunan bir işletmede meydana gelen olayda, bahçede bulunan oyun parkındaki kaydıraktan kayan küçük kız dengesini kaybederek düştü.
Arkasından kayan arkadaşı ise ayaklarından yakalayarak küçük kızın zarar görmesini engelledi. Arkadaşın yara almasını engelleyen küçük kızın kahramanlığı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaydırakta dengesini kaybederek düşen küçük kızı arkadaşının ayaklarından tutması, vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.
Güvenlik kamerasını izlediklerinde şaşırdıklarını aktaran işletmeci Selman Yümnü, “Olay sırasında biz servis yapıyorduk. Sesleri duyunca parka koştuk. Ailesi kızı indirdikten sonra güvenlik kamerasına baktık ve ilginç olayı gördük. Bazı kahramanlar pelerin giymezmiş” dedi.