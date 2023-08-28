https://sputniknews.com.tr/20230828/fenerbahce-tribun-lideri-cem-golbasina-silahli-saldiri-2-arkadasi-da-agir-yaralandi-1074987876.html

Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na silahlı saldırı: 2 arkadaşı da ağır yaralandı

Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na silahlı saldırı: 2 arkadaşı da ağır yaralandı

Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı Bağcılar’ da aracıyla seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T11:07+0300

2023-08-28T11:07+0300

2023-08-28T11:07+0300

türkiye

fenerbahçe

tribün

silahlı saldırı

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İddiaya göre Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı ve yanında bulunan 2 arkadaşı aracıyla seyir halindeyken kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Bir sitenin önünde gerçekleşen saldırının ardından saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken sitenin güvenlik görevlileri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gölbaşı ve yanındaki arkadaşlarına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre Gölbaşı saldırıda hafif yaralanırken yanında bulunan 2 kişi ise ağır yaralandı. Yaralıların tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri de olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken olay yerinde bulunan kameralardan saldırganları tespit etmek için çalışma başlatıldı.Geçen yıl saldırıya uğramıştıCem Gölbaşı geçen yıl Eylül ayında Sarıyer’de gittiği bir balıkçıda da saldırıya uğramıştı. Balıkçıda çalan fasılın bitmesi üzerine çıkan tartışma da bir şahıs Gölbaşı’nın kafasında şişe kırıp havaya ateş açmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan Emir A. , Ali Emir K., Okan H. ve Dündar H.’yi yapılan çalışmanın ardından kısa sürede yakalamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230824/fenerbahce-twenteyi-farkli-yendi-1074917310.html

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fenerbahçe, tribün, silahlı saldırı