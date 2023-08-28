https://sputniknews.com.tr/20230828/emekli-maasina-ek-zamda-formuller-ortaya-cikti-yeni-duzenleme-geliyor-1074990228.html

Emekli maaşına ek zamda formüller ortaya çıktı: Yeni düzenleme geliyor

Emekli maaşına ek zamda formüller ortaya çıktı: Yeni düzenleme geliyor

Emekli maaşı düzenlemesi için oransal artış ve seyyanen zam gündeme geldi. En düşük emekli maaşı alanlar için yeni bir çalışma yapılırken birkaç formül masada... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T11:57+0300

2023-08-28T11:57+0300

2023-08-28T11:57+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

düzenleme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere zam için çalışmaların başladığını açıklamasıyla beraber memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına ne kadar ek zam yapılacağını sorguluyor.Emekliler ve memurlar her yıl iki dönemde maaş artışı alıyor. Ocak ve temmuz aylarında oluşan 6 aylık enflasyon bu artışlarda en önemli belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-kur emeklileri 6 aylık enflasyon kaç puan ise o kadar artış alıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte oluşan enflasyon farkını artış olarak maaşlarında görüyor.En düşük emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartılmıştı. Nisan ayında bir ara zam ile en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkartılmıştı. Böylece en düşük aylık alanlara 2 bin lira ek ödeme yapılmıştı. Taban aylığın altındaki tüm maaşlar 7 bin 500 TL'ye tamamlanıyor.Ara zam formülüSabah'ın haberine göre, başta en düşük aylıklarda olmak üzere emekliler için bir ara zam formülü gündeme geldi. Önümüzdeki Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın 2. yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.Ancak bir iyileştirme de gündemde. Bu iyileştirme Ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi, öncesinde de hayata geçirilebilecek. Özellikle Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla konunun Meclis gündemine de gelmesi bekleniyor.Seyyanen artış gündemdeGündeme gelen formüllerden birisi seyyanen artış. Özellikle 7 bin 500 TL'nin altında maaş alanlar başta olmak üzere belirlenecek bir miktar ile seyyanen artış yapılabilir.Memurlara geçtiğimiz ay 8 bin 77 lira seyyanen artış yapılmıştı. Ancak seyyanen artış kararı alınırsa ne kadar olacağı ve ne zaman hangi maaşlara yansıtılacağı çalışma sonunda belli olacak.Refah payı gündemdeSeyyanen artış dışımda gündeme gelecek bir başka formül ise refah payı verilmesi. Yani enflasyonun üzerinde bir oransal artış yapılması. Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranının iyileştirmeyle yükseltilebileceği belirtiliyor.Oransal artış konusunda karar verilmesi halinde, Ocak ayının beklenmesi de şart olmayacak. Belirlenen tarihte belirlenen yüzdelik oranda artış yapılabilecek.Taban maaşıBir başka formül ise taban maaşın yeniden belirlenmesi. Nisan ayında yapıldığı gibi bir ara formül ile taban maaş yükseltilebilir. Bu durumda düşük maaş alanlar için yeni bir seyyanen artış gündeme gelmiş olur.

https://sputniknews.com.tr/20230828/milyonlarca-memur-ve-emeklisini-ilgilendiren-toplanti-basladi-zam-orani-icin-son-tarih-1074984609.html

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