https://sputniknews.com.tr/20230828/ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplaniyor-hangi-basliklar-gorusulecek-1075004379.html
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor: Hangi başlıklar görüşülecek?
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor: Hangi başlıklar görüşülecek?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın gerçekleşecek olan Ekonomi Koordinasyon Toplantısı'nın gündeminde enflasyonla mücadele olacağı... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T22:28+0300
2023-08-28T22:28+0300
2023-08-28T22:28+0300
ekonomi
ekonomi koordinasyon kurulu
ekonomi koordinasyon toplantısı
başlık
enflasyon
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Ekonomi Koordinasyon Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın yapılacak.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon toplantısı saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek. Gündemde öncelikli başlık enflasyonla mücadele olacak. Ayrıca toplantıda ekonomik gelişmelerde ele alınacak.
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ekonomi koordinasyon kurulu toplanıyor mu, ekonomi koordinasyon kurulu ne zaman toplanıyor, ekonomi koordinasyon kurulu gündem maddesi nedir, ekonomi koordinasyon kurulu ana başlıklar
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor: Hangi başlıklar görüşülecek?
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın gerçekleşecek olan Ekonomi Koordinasyon Toplantısı'nın gündeminde enflasyonla mücadele olacağı belirtiliyor.
Ekonomi Koordinasyon Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın yapılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon toplantısı saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek. Gündemde öncelikli başlık enflasyonla mücadele olacak. Ayrıca toplantıda ekonomik gelişmelerde ele alınacak.