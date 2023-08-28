https://sputniknews.com.tr/20230828/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1074981729.html
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,5060 liradan, euro 28,6540 liradan haftaya başladı. 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T09:24+0300
2023-08-28T09:24+0300
2023-08-28T09:24+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
yarım gram altın
gram altın
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Serbest piyasada 26,5040 liradan alınan dolar, 26,5060 liradan satılıyor. 28,6520 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,6540 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 26,5400 lira, euronun satış fiyatı ise 28,7430 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 636 lira, çeyrek altın 2 bin 650 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 568 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1917 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.716 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 84.41 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 4.41 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 25.949 dolar seviyesinde.
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Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,5060 liradan, euro 28,6540 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 26,5040 liradan alınan dolar, 26,5060 liradan satılıyor. 28,6520 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,6540 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 26,5400 lira, euronun satış fiyatı ise 28,7430 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 636 lira, çeyrek altın 2 bin 650 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 568 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1917 puandan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.716 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 84.41 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 4.41 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 25.949 dolar seviyesinde.