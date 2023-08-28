Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Rusyasız anlaşmanın hayatta kalabileceğinden şüphelerimiz var

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Biden, ABD medyasını kızdırdı: Hawaii yanarken, o plajda tatil yaptı
11:00
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'e böyle seslendi: Uyuşturucu tedavisi görmelisin
11:29
1 dk
SESLİ HABER
Fransa, Afrika’dan kovuldu, yeni ortak Türkiye ve Rusya olabilir
12:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: CIA, Blinken'ı Kiev ile ilgili uyardı
12:31
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Google’a para cezası
12:46
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman açıkladı: ABD neden korkuyor?
13:00
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur
13:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de bazı kongre üyeleri, Kiev’e yardıma karşı çıktı
13:44
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz bürokratlara yasak geldi: O sözü kullanmayın
14:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın zafer şansı yok
14:27
1 dk
SESLİ HABER
Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
14:42
2 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
15:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu
15:13
1 dk
SESLİ HABER
Arjantinli uzman Castro: Dünya ekonomisinde Asya yönünde kayma yaşanıyor
15:25
2 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan Rus tahılı için Süveyş formülü
15:41
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Rusya zenginleşirken ABD fakirleşti
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı komutan, kendi askerini vurdu
16:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya duyurdu: Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
16:42
1 dk
SESLİ HABER
Abrams ve Leopard tankları, Ukrayna’nın işine yaramadı
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yönetmen noktayı koydu: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
17:17
2 dk
SESLİ HABER
Dolar ve Euro’ya alternatif para birimi için çalışmalar yapılıyor
17:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ünlü televizyon sunucusu: Bu süreç Türkiye’yi güçlendiriyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Eski Fransa Cumhurbaşkanı: Kiev vazgeçmeli
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: F-16, Zelenskiy için intihar tuzağı
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Cumhurbaşkanlığı’nda Batı basınına tahıl koridoru yalanlaması
18:47
1 dk
SESLİ HABER
Güney Afrika lideri: BRICS’ten en az 5 milyar dolar aldık
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Yunanistan’dan yardım istedi
19:17
3 dk
SESLİ HABER
The Economist: ABD'nin buna cesaret edeceği şüpheli
19:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li diplomattan Ukrayna’ya tehdit: Geleceğiniz ABD’nin sürekli desteğine bağlı
19:47
3 dk
SESLİ HABER
Ve mahkeme karar verdi: Stalingrad’da soykırım yaptılar
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Türünün tek örneği: Beneksiz zürafa doğdu
20:27
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Dünya savaşına doğru atılan bir adım
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230828/cumhurbaskani-basdanismani-kilic-rusyasiz-anlasmanin-hayatta-kalabileceginden-suphelerimiz-var-1075000231.html
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Rusyasız anlaşmanın hayatta kalabileceğinden şüphelerimiz var
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Rusyasız anlaşmanın hayatta kalabileceğinden şüphelerimiz var
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, tahıl koridoruna ilişkin "Rusyasız anlaşmanın hayatta kalabileceğinden şüphelerimiz var. Dolayısıyla çabalarımız mevcut tahıl... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T17:43+0300
2023-08-28T17:43+0300
türkiye
akif çağatay kılıç
karadeniz tahıl koridoru
rusya
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/17/1056605568_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_947567afedf2fc6ab7d21399b05706b7.jpg
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, NTV canlı yayınında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı."Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden başlama ihtimali var mı?" sorusuna üzerine Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel önem atfettiği ve bizzat takip ettiği tahıl koridorunun yaklaşık bir yıldır hayatta olduğunu hatırlattı.Şu anda yaşanılanların "durma dönemi" olarak adlandırılabileceğini belirten Kılıç, "Rusya tarafı çekildiğini beyan etmekle beraber kendisinin beklentisi içerisindeki belli şartların oluşması durumunda devam edebileceğini söyledi. Ukrayna tarafı da bu anlamda müzakerelerin devam etmesi konusunda bir olumsuzluk olmadığını. İstanbul'daki merkezde de şu anda zaten hem Birleşmiş Milletler'den hem Ukrayna tarafından görevliler hala orada. Dolayısıyla bizim bu çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.Önceliğin tahıl koridorunda mevcut modelin devam etmesi olduğunu ifade eden Kılıç, "Şu anda herhangi bir alternatif, başka bir unsur, yol düşünmüyoruz. Rusyasız buradaki anlaşmanın hayatta kalabileceğinden şüphelerimiz var. Dolayısıyla çabalarımız mevcut tahıl koridorunun tekrar aktif olarak çalışması konusunda" dedi.Kılıç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğini, ziyaretin ana konularından birini tahıl koridorunun oluşturacağını bildirdi."Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa vadede yüz yüze görüşme planına dair bir netlik var mı?" sorusuna Kılıç, "Muhtelif farklı tarihler ve farklı formatlar üzerinde çalışıyoruz şu anda. Tarihsel anlamda olmayacak olan durumlar netleşmiş durumda. Olabilecek tarihler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Burada birinci öncelik Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ile beraber yüz yüze bir araya gelmesini en kısa sürede sağlamak" yanıtını verdi.Rusya'yla, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Türkiye'ye ziyareti sonrasında soğukluk yaşandığı yönündeki iddialara katılmadığını belirten Kılıç, Türkiye'nin savaşın başından beri her iki tarafa güven verebildiğini ifade etti.'Suriye ile görüşmeler belli seviyelerde devam ediyor'Kılıç, yurt dışındaki çeşitli ülkelerde Kur'an-ı Kerim'e ve kutsallara yapılan saldırılara ilişkin de Türkiye'nin bu konuda bir duruşu olduğunu, bu tip ihanet içeren saldırılara karşı her zaman dik durduğunu ve Danimarka'nın bu noktada attığı adımının doğru olduğunu kaydetti.İsveç'in NATO üyeliği sürecinin olumlu olup olmadığına ilişkin soru üzerine Kılıç, Vilnius Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümet olarak duruşu ortaya koyduğunu, bu anlamda çalışmaların bu duruş üzerinden devam ettiğini söyledi.Kılıç, Suriye'yle görüşmelerin belli seviyelerde devam ettiğini, önceliğin Türkiye ve diğer ülkelerde yaşayan Suriye vatandaşlarının evlerine dönmeleri konusunda olduğunu belirtti.
türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/17/1056605568_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e0e9609a13e5f57212e9c49955d0bdcf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
akif çağatay kılıç, karadeniz tahıl koridoru, rusya, türkiye
akif çağatay kılıç, karadeniz tahıl koridoru, rusya, türkiye

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Rusyasız anlaşmanın hayatta kalabileceğinden şüphelerimiz var

17:43 28.08.2023
© AAAzerbaycan'da temaslarda bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Azerbaycan'da temaslarda bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, tahıl koridoruna ilişkin "Rusyasız anlaşmanın hayatta kalabileceğinden şüphelerimiz var. Dolayısıyla çabalarımız mevcut tahıl koridorunun tekrar aktif olarak çalışması konusunda" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, NTV canlı yayınında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
"Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden başlama ihtimali var mı?" sorusuna üzerine Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel önem atfettiği ve bizzat takip ettiği tahıl koridorunun yaklaşık bir yıldır hayatta olduğunu hatırlattı.
Şu anda yaşanılanların "durma dönemi" olarak adlandırılabileceğini belirten Kılıç, "Rusya tarafı çekildiğini beyan etmekle beraber kendisinin beklentisi içerisindeki belli şartların oluşması durumunda devam edebileceğini söyledi. Ukrayna tarafı da bu anlamda müzakerelerin devam etmesi konusunda bir olumsuzluk olmadığını. İstanbul'daki merkezde de şu anda zaten hem Birleşmiş Milletler'den hem Ukrayna tarafından görevliler hala orada. Dolayısıyla bizim bu çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.
Önceliğin tahıl koridorunda mevcut modelin devam etmesi olduğunu ifade eden Kılıç, "Şu anda herhangi bir alternatif, başka bir unsur, yol düşünmüyoruz. Rusyasız buradaki anlaşmanın hayatta kalabileceğinden şüphelerimiz var. Dolayısıyla çabalarımız mevcut tahıl koridorunun tekrar aktif olarak çalışması konusunda" dedi.
Kılıç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğini, ziyaretin ana konularından birini tahıl koridorunun oluşturacağını bildirdi.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa vadede yüz yüze görüşme planına dair bir netlik var mı?" sorusuna Kılıç, "Muhtelif farklı tarihler ve farklı formatlar üzerinde çalışıyoruz şu anda. Tarihsel anlamda olmayacak olan durumlar netleşmiş durumda. Olabilecek tarihler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Burada birinci öncelik Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ile beraber yüz yüze bir araya gelmesini en kısa sürede sağlamak" yanıtını verdi.
Rusya'yla, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Türkiye'ye ziyareti sonrasında soğukluk yaşandığı yönündeki iddialara katılmadığını belirten Kılıç, Türkiye'nin savaşın başından beri her iki tarafa güven verebildiğini ifade etti.

'Suriye ile görüşmeler belli seviyelerde devam ediyor'

Kılıç, yurt dışındaki çeşitli ülkelerde Kur'an-ı Kerim'e ve kutsallara yapılan saldırılara ilişkin de Türkiye'nin bu konuda bir duruşu olduğunu, bu tip ihanet içeren saldırılara karşı her zaman dik durduğunu ve Danimarka'nın bu noktada attığı adımının doğru olduğunu kaydetti.
İsveç'in NATO üyeliği sürecinin olumlu olup olmadığına ilişkin soru üzerine Kılıç, Vilnius Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümet olarak duruşu ortaya koyduğunu, bu anlamda çalışmaların bu duruş üzerinden devam ettiğini söyledi.
Kılıç, Suriye'yle görüşmelerin belli seviyelerde devam ettiğini, önceliğin Türkiye ve diğer ülkelerde yaşayan Suriye vatandaşlarının evlerine dönmeleri konusunda olduğunu belirtti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала