https://sputniknews.com.tr/20230828/brics-ile-g7nin-dunya-ekonomisine-katkisi-ne-1075002321.html
BRICS ile G7'nin dünya ekonomisine katkısı ne?
BRICS ile G7'nin dünya ekonomisine katkısı ne?
Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın BRICS'e üyelik başvuruları, Güney Afrika'da düzenlenen BRICS Zirvesinde... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T19:06+0300
2023-08-28T19:06+0300
2023-08-28T19:06+0300
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Yeni üyelerin tam üye statüsüyle davet edilmesine ilişkin karar, Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.Sputnik, bir yandan genişleme sürecindeki BRICS'in, diğer yandan G7 ülkelerinin dünya GSYİH içindeki payını mercek altına aldı.
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infografik, brics, g7, ekonomi, инфографика
infografik, brics, g7, ekonomi, инфографика
BRICS ile G7'nin dünya ekonomisine katkısı ne?
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Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın BRICS'e üyelik başvuruları, Güney Afrika'da düzenlenen BRICS Zirvesinde onaylandı.
Yeni üyelerin tam üye statüsüyle davet edilmesine ilişkin karar, Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.
Sputnik, bir yandan genişleme sürecindeki BRICS'in, diğer yandan G7 ülkelerinin dünya GSYİH içindeki payını mercek altına aldı.