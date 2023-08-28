https://sputniknews.com.tr/20230828/borsa-istanbul-zirveyi-yeniledi-1074999268.html
Borsa İstanbul zirveyi yeniledi
Borsa İstanbul zirveyi yeniledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8.000 puanı aştı 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T17:10+0300
2023-08-28T17:10+0300
2023-08-28T17:12+0300
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Borsa İstanbul zirveyi yeniledi
17:10 28.08.2023 (güncellendi: 17:12 28.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8.000 puanı aştı