https://sputniknews.com.tr/20230828/bakan-kacirdan-t-kusagi-paylasimi--1074977012.html

Kacır’dan 'T kuşağı' paylaşımı: Türkiye Yüzyılı’nda dünyayı değiştirecek fikirleriyle, Ankara’da

Kacır’dan 'T kuşağı' paylaşımı: Türkiye Yüzyılı’nda dünyayı değiştirecek fikirleriyle, Ankara’da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından "Dünyayı değiştirmek için doğanlar ise T kuşağı. TEKNOFEST kuşağı, Türkiye Yüzyılı’nda... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T00:12+0300

2023-08-28T00:12+0300

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türkiye

mehmet fatih kacır

teknofest

genç

ankara

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TEKNOFEST için yaptığı paylaşımda, "T Kuşağı"na dikkati çekerek, "Teknofest kuşağı, Türkiye Yüzyılı'nda dünyayı değiştirecek fikirleriyle şimdi Ankara'da" ifadesine yer verdi.Kacır'ın sosyal medya hesabından, 'Ezber bozanlar' ifadesiyle paylaştığı videoda, "1965-80 arası doğanlar X kuşağı, 1981-96 arası doğanlar Y kuşağı, 1997-2012 arası doğanlar Z kuşağı Hangi yılda olursa olsun, dünyayı değiştirmek için doğanlar ise T Kuşağı. TEKNOFEST kuşağı, Türkiye Yüzyılı'nda dünyayı değiştirecek fikirleriyle, şimdi Ankara'da" ifadeleri kullanıldı.Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenecek etkinlikte, teknoloji ve girişim yarışmaları, hava gösterileri, hava ve kara araçları sergisi, eğitici atölye etkinlikleri, dikey rüzgar tüneli, simülasyon deneyim alanları, 'Refik Anadol Makine Hatıraları: Uzay' sergisi, planetaryum ve sahne gösterileriyle çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek. “Sen GELECEKSİN diye Etimesgut Havalimanı’ndayız” sloganıyla öne çıkan festival, 30 Ağustos-3 Eylül'de ilk kez başkent Ankara'da meraklılarıyla buluşacak.

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