Bakan Bayraktar: Gabar’daki keşif 100 bin varillik Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfidir

"Yenilenebilir kaynaklara uyumlu olması açısından önem veriyoruz. Bunun ötesinde petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığı düşürmek için değişik politika geliştirmeye karar verdik. Kendi denizlerimizde kendi imkan ve kabiliyetlerimizle arama ve üretim yapmaktı. Çok ciddi filo geliştirdik, dünyanın en gelişmiş filolarından birine sahip Türkiye. Dolayısıyla en önemli stratejilerden biri kendi filomuzla yapabilmekti. Özellikle Türkiye'de gidilmedik coğrafyalarda arama ve üretim imkanlarına yoğunlaşmaktı. 2020'den itibaren sonuçlarını görmeye başladık. Cumhurbaşkanımızı milletimizle büyük bir müjdeyi paylaştı. Karadeniz gaz keşfini açıkladı. Tedricen üretimi artırıyoruz. 15-18 milyar metreküplük üretime çıkacağız. Şu an doğal gazda 55 milyar metreküp tüketim var. Terörle anılan coğrafyada keşif yaptık. Orada üretim petrol ve kara sahası olduğu için hızlı ilerliyor. Bugün itibarıyla 20 bin varile çıktık. 100 bin varil hedefimiz var. Gabar’daki keşif 100 bin varillik Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfidir. Türkiye'nin birkaç Gabar'a ihtiyacı var."