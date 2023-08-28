Bakan Bayraktar: Gabar’daki keşif 100 bin varillik Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfidir
13:18 28.08.2023 (güncellendi: 14:03 28.08.2023)
© AA / Mustafa Ünal UysalAlparslan Bayraktar
© AA / Mustafa Ünal Uysal
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Bakan Bayraktar "Farklı deniz yetki alanları karalarda lokasyonlarda, Hakkari'de, Eylül'de Van'da sondaj yapacağız" dedi.
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye'nin en büyük keşfinin Gabar Dağı'nda 100 bin varillik petrol olduğunu söyledi. Bakan Bayraktar "Abdulhamid Han Gemisi'nin Akdeniz'deki sondajı var, Kato Dağı'ndaki sondaj var. Kato'dan yılbaşına doğru sonuç alma ihtimali var" dedi.
Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:
"Kesintisiz ve kaliteli enerji deyince arz güvenliğini tanımlıyorsunuz. Türkiye'nin dışa bağımlılığıyla attığı stratejilerden bahsetmek gerekir. Türkiye'nin talebi artıyor. Son 20 yıla baktığımızda doğal gaz ve elektrik talebinin 2,5-3 kat arttığını görüyoruz. Sadece 7 tane OSB'de doğal gaz varken bugün 214 tanesinde kullanılıyor. Dolayısıyla artan talebi karşılayacak politikalar geliştirmemiz gerekiyor. 20 yılda Türkiye petrol ve petrol ürünleri talebi 2 katına çıktı. Temel önceliğimiz bu artan talebi arz güvenliğini sağlayacak tedbirler var. Karadeniz, Gabar keşfini anlamlı hale getiren en önemli unsurlardan biri dışa bağımlılık. Yüzde 70 dışa bağımlılık var. 50 milyon ton petrol ve petrol ürünü ithal ediyoruz. 40 milyar Dolar 2022 yılında para karşılığı, 55 milyar metreküp doğal gaz alındı 38 milyar dolar karşılığı var. Büyük bir ithalat kalemiyle başa çıkmanın bizim enerji politikamızın en temellerinden birisi."
'Gabar'daki keşif cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi'
"Yenilenebilir kaynaklara uyumlu olması açısından önem veriyoruz. Bunun ötesinde petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığı düşürmek için değişik politika geliştirmeye karar verdik. Kendi denizlerimizde kendi imkan ve kabiliyetlerimizle arama ve üretim yapmaktı. Çok ciddi filo geliştirdik, dünyanın en gelişmiş filolarından birine sahip Türkiye. Dolayısıyla en önemli stratejilerden biri kendi filomuzla yapabilmekti. Özellikle Türkiye'de gidilmedik coğrafyalarda arama ve üretim imkanlarına yoğunlaşmaktı. 2020'den itibaren sonuçlarını görmeye başladık. Cumhurbaşkanımızı milletimizle büyük bir müjdeyi paylaştı. Karadeniz gaz keşfini açıkladı. Tedricen üretimi artırıyoruz. 15-18 milyar metreküplük üretime çıkacağız. Şu an doğal gazda 55 milyar metreküp tüketim var. Terörle anılan coğrafyada keşif yaptık. Orada üretim petrol ve kara sahası olduğu için hızlı ilerliyor. Bugün itibarıyla 20 bin varile çıktık. 100 bin varil hedefimiz var. Gabar’daki keşif 100 bin varillik Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfidir. Türkiye'nin birkaç Gabar'a ihtiyacı var."
'Van'da sondaj yapacağız'
"Farklı deniz yetki alanları karalarda lokasyonlarda Hakkari, Eylül'de Van'da sondaj yapacağız. Müjdelerle oluşacak değerlerle dışa bağımlılığı azaltacağız. Türkiye'nin çok önemli coğrafyada. Dünyadaki petrol ve doğal gaz rezervlerinin 3'te 2'si Türkiye'nin komşuları ya da civar ülkelerde yer alıyor. Bir ürünün sizin coğrafyanızda üretim yapmak isteriz ama bu şart değil. Dolayısıyla buralarda Libya'da Irak'ta farklı alanlarda mutlaka bizim daha yoğun şekilde enerji diplomasisini devreye almak üzere TPAO, BOTAŞ'ı buralarda daha aktif şekilde kullanacağımız döneme doğru gidiyoruz. Oralardaki keşifler ülkemizin hanesine yazılacak."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile görüştüklerini ve madencilik alanında işbirliğinin önünü açacak bir mutabakat zaptına imza attıklarını söyledi.