Bakan Bayraktar: Gabar’daki keşif 100 bin varillik Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfidir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Biden, ABD medyasını kızdırdı: Hawaii yanarken, o plajda tatil yaptı
11:00
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'e böyle seslendi: Uyuşturucu tedavisi görmelisin
11:29
1 dk
SESLİ HABER
Fransa, Afrika’dan kovuldu, yeni ortak Türkiye ve Rusya olabilir
12:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: CIA, Blinken'ı Kiev ile ilgili uyardı
12:31
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Google’a para cezası
12:46
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman açıkladı: ABD neden korkuyor?
13:00
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur
13:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de bazı kongre üyeleri, Kiev’e yardıma karşı çıktı
13:44
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz bürokratlara yasak geldi: O sözü kullanmayın
14:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın zafer şansı yok
14:27
1 dk
SESLİ HABER
Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
14:42
2 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
15:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu
15:13
1 dk
SESLİ HABER
Arjantinli uzman Castro: Dünya ekonomisinde Asya yönünde kayma yaşanıyor
15:25
2 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan Rus tahılı için Süveyş formülü
15:41
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Rusya zenginleşirken ABD fakirleşti
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı komutan, kendi askerini vurdu
16:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya duyurdu: Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
16:42
1 dk
SESLİ HABER
Abrams ve Leopard tankları, Ukrayna’nın işine yaramadı
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yönetmen noktayı koydu: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
17:17
2 dk
SESLİ HABER
Dolar ve Euro’ya alternatif para birimi için çalışmalar yapılıyor
17:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ünlü televizyon sunucusu: Bu süreç Türkiye’yi güçlendiriyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Eski Fransa Cumhurbaşkanı: Kiev vazgeçmeli
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: F-16, Zelenskiy için intihar tuzağı
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Cumhurbaşkanlığı’nda Batı basınına tahıl koridoru yalanlaması
18:47
1 dk
SESLİ HABER
Güney Afrika lideri: BRICS’ten en az 5 milyar dolar aldık
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Yunanistan’dan yardım istedi
19:17
3 dk
SESLİ HABER
The Economist: ABD'nin buna cesaret edeceği şüpheli
19:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li diplomattan Ukrayna’ya tehdit: Geleceğiniz ABD’nin sürekli desteğine bağlı
19:47
3 dk
SESLİ HABER
Ve mahkeme karar verdi: Stalingrad’da soykırım yaptılar
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Türünün tek örneği: Beneksiz zürafa doğdu
20:27
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Dünya savaşına doğru atılan bir adım
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230828/bakan-bayraktar-gabardaki-kesif-100-bin-varillik-cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-kesfidir-1074992494.html
Bakan Bayraktar: Gabar’daki keşif 100 bin varillik Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfidir
Bakan Bayraktar: Gabar’daki keşif 100 bin varillik Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfidir
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Bakan Bayraktar "Farklı deniz yetki alanları karalarda... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T13:18+0300
2023-08-28T14:03+0300
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
van
sondaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1d/1073010280_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_1b7b142537ea9fc1b6a596aeb940be71.jpg
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye'nin en büyük keşfinin Gabar Dağı'nda 100 bin varillik petrol olduğunu söyledi. Bakan Bayraktar "Abdulhamid Han Gemisi'nin Akdeniz'deki sondajı var, Kato Dağı'ndaki sondaj var. Kato'dan yılbaşına doğru sonuç alma ihtimali var" dedi.Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:'Gabar'daki keşif cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi''Van'da sondaj yapacağız'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile görüştüklerini ve madencilik alanında işbirliğinin önünü açacak bir mutabakat zaptına imza attıklarını söyledi.
türkiye
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1d/1073010280_124:0:1169:784_1920x0_80_0_0_ab01e2bb22ad2605581d9e6bd1ce94ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, van, sondaj
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, van, sondaj

Bakan Bayraktar: Gabar’daki keşif 100 bin varillik Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfidir

13:18 28.08.2023 (güncellendi: 14:03 28.08.2023)
© AA / Mustafa Ünal UysalAlparslan Bayraktar
Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
© AA / Mustafa Ünal Uysal
Abone olTelegram
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Bakan Bayraktar "Farklı deniz yetki alanları karalarda lokasyonlarda, Hakkari'de, Eylül'de Van'da sondaj yapacağız" dedi.
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye'nin en büyük keşfinin Gabar Dağı'nda 100 bin varillik petrol olduğunu söyledi. Bakan Bayraktar "Abdulhamid Han Gemisi'nin Akdeniz'deki sondajı var, Kato Dağı'ndaki sondaj var. Kato'dan yılbaşına doğru sonuç alma ihtimali var" dedi.
Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:
"Kesintisiz ve kaliteli enerji deyince arz güvenliğini tanımlıyorsunuz. Türkiye'nin dışa bağımlılığıyla attığı stratejilerden bahsetmek gerekir. Türkiye'nin talebi artıyor. Son 20 yıla baktığımızda doğal gaz ve elektrik talebinin 2,5-3 kat arttığını görüyoruz. Sadece 7 tane OSB'de doğal gaz varken bugün 214 tanesinde kullanılıyor. Dolayısıyla artan talebi karşılayacak politikalar geliştirmemiz gerekiyor. 20 yılda Türkiye petrol ve petrol ürünleri talebi 2 katına çıktı. Temel önceliğimiz bu artan talebi arz güvenliğini sağlayacak tedbirler var. Karadeniz, Gabar keşfini anlamlı hale getiren en önemli unsurlardan biri dışa bağımlılık. Yüzde 70 dışa bağımlılık var. 50 milyon ton petrol ve petrol ürünü ithal ediyoruz. 40 milyar Dolar 2022 yılında para karşılığı, 55 milyar metreküp doğal gaz alındı 38 milyar dolar karşılığı var. Büyük bir ithalat kalemiyle başa çıkmanın bizim enerji politikamızın en temellerinden birisi."

'Gabar'daki keşif cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi'

"Yenilenebilir kaynaklara uyumlu olması açısından önem veriyoruz. Bunun ötesinde petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığı düşürmek için değişik politika geliştirmeye karar verdik. Kendi denizlerimizde kendi imkan ve kabiliyetlerimizle arama ve üretim yapmaktı. Çok ciddi filo geliştirdik, dünyanın en gelişmiş filolarından birine sahip Türkiye. Dolayısıyla en önemli stratejilerden biri kendi filomuzla yapabilmekti. Özellikle Türkiye'de gidilmedik coğrafyalarda arama ve üretim imkanlarına yoğunlaşmaktı. 2020'den itibaren sonuçlarını görmeye başladık. Cumhurbaşkanımızı milletimizle büyük bir müjdeyi paylaştı. Karadeniz gaz keşfini açıkladı. Tedricen üretimi artırıyoruz. 15-18 milyar metreküplük üretime çıkacağız. Şu an doğal gazda 55 milyar metreküp tüketim var. Terörle anılan coğrafyada keşif yaptık. Orada üretim petrol ve kara sahası olduğu için hızlı ilerliyor. Bugün itibarıyla 20 bin varile çıktık. 100 bin varil hedefimiz var. Gabar’daki keşif 100 bin varillik Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfidir. Türkiye'nin birkaç Gabar'a ihtiyacı var."

'Van'da sondaj yapacağız'

"Farklı deniz yetki alanları karalarda lokasyonlarda Hakkari, Eylül'de Van'da sondaj yapacağız. Müjdelerle oluşacak değerlerle dışa bağımlılığı azaltacağız. Türkiye'nin çok önemli coğrafyada. Dünyadaki petrol ve doğal gaz rezervlerinin 3'te 2'si Türkiye'nin komşuları ya da civar ülkelerde yer alıyor. Bir ürünün sizin coğrafyanızda üretim yapmak isteriz ama bu şart değil. Dolayısıyla buralarda Libya'da Irak'ta farklı alanlarda mutlaka bizim daha yoğun şekilde enerji diplomasisini devreye almak üzere TPAO, BOTAŞ'ı buralarda daha aktif şekilde kullanacağımız döneme doğru gidiyoruz. Oralardaki keşifler ülkemizin hanesine yazılacak."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile görüştüklerini ve madencilik alanında işbirliğinin önünü açacak bir mutabakat zaptına imza attıklarını söyledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала