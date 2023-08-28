https://sputniknews.com.tr/20230828/bahceliden-aksenerin-cagrisina-yanit-bizim-nazarimizda-ciddiye-alinacak-bir-tarafi-yoktur-1074998855.html
Bahçeli'den Akşener'in çağrısına yanıt: 'Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur'
Bahçeli'den Akşener'in çağrısına yanıt: 'Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere ayrı ayrı girme çağrısına "Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T16:54+0300
2023-08-28T16:54+0300
2023-08-28T16:54+0300
politika
meral akşener
devlet bahçeli
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim." çağrına cevap verdi.Bahçeli, Akşener'in çağrısına ilişkin "Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur." dedi ve "Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur." ifadelerini kullandı.31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenleri olarak heves ve heyecan içinde hazırlanacaklarını dile getiren Bahçeli, "Ortak akıl ve anlayış içinde iş birliğini sürdürecek." dedi.MHP lideri, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230826/aksener-yol-haritasini-acikliyor-secimin-kaybedilmesi-icin-calisanlarla-da-mucadele-ettik-1074956571.html
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meral akşener, devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp)
meral akşener, devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp)
Bahçeli'den Akşener'in çağrısına yanıt: 'Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur'
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere ayrı ayrı girme çağrısına "Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim." çağrına cevap verdi.
Bahçeli, Akşener'in çağrısına ilişkin "Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur." dedi ve "Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur." ifadelerini kullandı.
31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenleri olarak heves ve heyecan içinde hazırlanacaklarını dile getiren Bahçeli, "Ortak akıl ve anlayış içinde iş birliğini sürdürecek." dedi.
MHP lideri, şöyle devam etti:
"Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın doğasına ve duruşuna müzahir siyasetiyle nasıl mücadele etmişse, aynısıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de ilkeli ve işbirliğini esas alan tavrını gösterecektir." dedi.